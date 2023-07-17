نجات ۳۷۶ دریانورد در آبهای هرمزگان/سوانح دریایی ۴۴ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل مکی زاده با اشاره به نجات ۳۷۶ دریانورد توسط تیم‌های امداد و نجات دریایی استان افزود: تعداد نجات یافتگان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۸ درصد افزایش داشته است.

وی در خصوص عملیات‌های مربوط به نقص فنی شناورها نیز گفت: با بازرسی‌های مداوم و رفع نواقصی از سوی واحد کنترل بازرسی و ثبت شناورها میزان سوانح دریایی در این مدت نیز کاهش چشمگیری داشت.

معاون دریایی بنادر و دریانوردی هرمزگان با بیان اینکه در این مدت نیز تعداد عملیات‌های مربوط به نقص فنی شناورها با نظارت واحد کنترل بازرسی و ثبت شناورها پیگیری شد، از کاهش ۴۴ درصدی میزان سوانح دریایی نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل خبرداد.

گفتنی است؛ در گستره آبی استان هرمزگان که خلیج فارس و دریای عمان را در دل خود جای داده علاوه بر هشت فروند شناور ناجی ۳۶ ایستگاه همیار ناجی (دریانوردان بومی و با شناورهای صیادی و تجار منطقه) به صورت شبانه‌روزی در امر جستجو و نجات دریایی فعالیت می‌کنند.