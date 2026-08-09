مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر از استقرار تیم سیار اهدای خون استان کرمانشاه در شهرستان سرپلذهاب خبر داد و اظهار کرد: این تیم روز دوشنبه ۱۹ مردادماه با هدف تسهیل دسترسی مردم به خدمات اهدای خون و تأمین خون سالم مورد نیاز بیماران در بیمارستان شهدا مستقر خواهد شد.
وی افزود: تیم سیار اهدای خون از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر آماده پذیرش شهروندان و اهداکنندگان خون خواهد بود و مردم نیکاندیش سرپلذهاب میتوانند با حضور در این برنامه، در یک اقدام انساندوستانه برای نجات جان بیماران نیازمند به خون مشارکت کنند.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با اشاره به اهمیت استمرار اهدای خون، تصریح کرد: نیاز بیماران به خون و فرآوردههای خونی همواره وجود دارد و تأمین ذخایر خونی نیازمند مشارکت مستمر اهداکنندگان است؛ چرا که خون سالم جایگزین مصنوعی ندارد و تنها از طریق اهدای خون افراد تأمین میشود.
میرزاده ادامه داد: حضور اهداکنندگان در تیمهای سیار انتقال خون، علاوه بر کمک به تأمین ذخایر خونی، زمینه دسترسی آسانتر شهروندان شهرستانها به خدمات انتقال خون را فراهم میکند و این برنامهها در راستای توسعه فرهنگ اهدای خون و افزایش مشارکت اجتماعی اجرا میشود.
وی از شهروندان سرپلذهاب دعوت کرد در صورت برخورداری از شرایط اهدای خون، در زمان اعلامشده به محل استقرار تیم سیار مراجعه کنند و گفت: هر واحد خون اهدایی میتواند در فرآیند درمان چند بیمار مورد استفاده قرار گیرد و به معنای واقعی کلمه، هدیهای از جنس زندگی باشد.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: اهدای خون اقدامی ساده اما ارزشمند است که میتواند برای بیماران نیازمند، مصدومان حوادث، بیماران تحت درمان و افرادی که به فرآوردههای خونی نیاز دارند، امید و فرصت دوبارهای برای زندگی ایجاد کند.
میرزاده در پایان تأکید کرد: از مردم شریف و نوعدوست سرپلذهاب انتظار داریم با حضور در این برنامه، همچون گذشته در کنار بیماران نیازمند باشند و با اهدای خون خود در نجات جان هماستانیها و سایر بیماران سهیم شوند.
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