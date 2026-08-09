انهدام انبارهای سوخت و تجهیزات نظامی نیروهای مسلح اوکراین توسط روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، وزارت دفاع روسیه امروز یکشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: انبارهای سوخت و تجهیزات نظامی نیروهای مسلح اوکراین در بنادر اودسا و چورنومورسک هدف قرار گرفتند.

در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه در این خصوص آمده است: نیروهای مسلح روسیه بامداد یکشنبه به حملات خود علیه زیرساخت‌ های بندری و کشتی‌ های دریایی اوکراین که در خدمت منافع نیروهای مسلح در کی یف هستند، ادامه دادند.

بیانیه وزارت دفاع روسیه در این خصوص اضافه می کند: با استفاده از تسلیحات دقیق، در بندر چورنومورسک و بندر اودسا انبارهای مواد سوخت و روان‌ کننده و همچنین تجهیزات نظامی اوکراین هدف قرار گرفته و منهدم شدند.