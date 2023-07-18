ویژه برنامه بصیرت عاشورایی در ۷۴ بقعه متبرکه گلستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین مهدیان شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران استان اظهار کرد: مجموعه اوقاف و امور خیریه استان گلستان متشکل از پنج هزار و ۶۰۰ موقوفه است که این موقوفات متشکل از ۵۰ هزار رقبه است که قسمت اعظمی از این موقوفات نیاتشان بر پایه عزاداری سیدالشهدا است.

وی افزود: ۱۲۳ بقعه متبرکه از محل موقوفات سیدالشهدا و از محل درآمد بقاع متبرکه در راستای تبدیل بقاع متبرکه به قطب‌های فرهنگی برنامه عزاداری سید الشهدا را برگزار خواهند کرد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گلستان با اشاره به اینکه ویژه برنامه بصیرت عاشورایی علاوه بر مساجد، حسینه ها، تکایا و اماکن مذهبی، در ۷۴ بقعه متبرکه برگزار می‌شود، گفت: ۳۸ درصد این امکان مذهبی به صورت صد درصد و ۳۴ درصد به تناوب روزهای خاص ویژه برنامه بصیرت عاشورایی برگزار می‌کنند.

اجرای ویژه برنامه «رهروان زینبی» در ۱۴ بقعه گلستان

وی از اعزام ۶۸ مبلغ در ایام عزا داری امام حسین (ع) در بقاع متبرکه استان خبر داد و اظهارکرد: در مجموع بیش از ۲۰۰ نفر از مداحان، سخنرانان و ارادتمندان به ابا عبدالله الحسین در بقاع متبرکه استان فعالیت خواهند داشت.

مهدیان اظهار کرد: ویژه برنامه رهروان زینبی با حضور خواهران و مادران گلستانی در ۱۴ بقعه استان برگزار می‌شود.

وی یادآور شد: با هماهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان برنامه کمک و مساعدت در برپایی عزای سید الشهدا به بیش از ۵۰۰ هیئت شاخص استان در دستور کار اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قرار گرفته است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گلستان گفت: در بحث اطعام عزای سیدالشهدا در کنار امکان مذهبی ۲۲ بقعه متبرکه متولی اطعام عزاداران گلستانی خواهند بود.