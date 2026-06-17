اجرای طرح بصیرت عاشورایی در ۶۰ بقعه خراسان جنوبی

حجت الاسلام پرویز بخشی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طرح بصیرت عاشورایی و عزاداری سید الشهدا در ۶۰ بقعه متبرکه خراسان جنوبی به طور ویژه برگزار می شود، اظهار کرد: برنامه های دهه اول محرم از ۲۶ خرداد ماه امسال مصادف با اول محرم در بقیع متبرکه خراسان جنوبی آغاز و تا ۶ تیرماه امسال همزمان با دوازدهم محرم ادامه دارد.

وی اظهار کرد: تبیین اهداف قیام عاشورا به همراه بیان وقایع نهضت حسینی، اجرای ویژه برنامه‌های مذهبی ماه محرم و صفر و اجرای نیات واقفین نیک اندیش با موضوع عزاداری امام حسین(علیه السلام) و تطبیق آن با نیاز های روز جامعه از جمله اهداف طرح بصیرت عاشورایی است.

حجت‌الاسلام بخشی‌پور افزود: برگزاری مراسم سخنرانی و عزاداری در ایام ماه محرم در ۶۰ بقعه متبرکه، اجرای مراسم لبیک یا حسین(ع)، تعویض پرچم همراه با بیرق عزای سید وسالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در اوایل ماه محرم با حضور هیئات مذهبی در ۱۶ بقعه متبرکه از دیگر برنامه‌های طرح بصیرت عاشورایی در استان است.

وی تصریح کرد: همچنین اطعام عزاداران از محل موقوفات منطبق و کمک های مردمی در ۲۴ بقعه انجام می شود و در مجموع بیش از سه میلیارد تومان از محل موقوفات منطبق در برگزاری اقامه عزای سید الشهدا هزینه خواهد شد.