۶۰ درصد پزشکان متخصص در ۵ کلانشهر طبابت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، سلمان اسحاقی، در تشریح نشست روز گذشته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از بررسی مصوبات هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در رفع موانع اشتغال مبنی بر تفکیک پروانه طبابت از پروانه مطب و حذف امتیازات لازم برای طبابت در شهرهای بزرگ و مناطق برخوردار با حضور مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان آموزش پزشکی، فرهنگستان علوم پزشکی، سازمان نظام پزشکی و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی خبر داد و افزود: متأسفانه با کمبود پزشک متخصص در مناطق محروم و کم برخوردار مواجه هستیم و بر اساس آمارهای ارائه شده، ۶۰ درصد پزشکان متخصص در ۵ شهر بزرگ کشور مستقر هستند.

وی ادامه داد: متأسفانه به ارائه مشوق‌های مناسب برای حضور پزشکان در مناطق محروم و کم برخوردار توجه چندانی نمی‌شود و رئیس کمیسیون بهداشت انتقاد کرد که چرا امتیاز دادن مطب از ۳۶۰ امتیاز به ۲۵۰ امتیاز تقلیل یافته و این اقدام کاهش حضور پزشکان متخصص در مناطق محروم و کم برخوردار و متضرر شدن این مناطق را در پی دارد.

اسحاقی گفت: هر چند در قانون، مالیات پزشکان متخصص صفر لحاظ شده اما هنوز وزارت اقتصاد اقدامی در این رابطه انجام نداده بنابراین در نشست امروز مقرر شد این وزارتخانه هر چه سریع‌تر این بخش از قانون را اجرایی کند همچنین اعضای کمیسیون بر ضرورت ارائه مشوق‌ها به پزشکان متخصص و اینکه پزشکان متخصص برای فعالیت در مناطق محروم برای اخذ مجوز مطب نیازی به امتیاز نداشته باشند تاکید کردند.

وی یادآور شد: تعریف وزارت بهداشت از مناطق برخوردار و کم برخوردار باعث ایجاد مشکلاتی برای پزشکان در برخی مناطق شده به عنوان مثال مناطقی که از همه جهات محروم و حتی در کنکور نیز از سهمیه مناطق محروم استفاده می‌کنند و از لحاظ امکانات پزشکی و بیمارستانی هم محروم هستند اما از لحاظ امتیازات پزشکی برخوردار تعریف شده اند. یعنی پزشک متخصص در عین حال که در مناطق محروم خدمت می‌کند اما با این تعریف اشتباه از امتیازات مناطق محروم برخوردار نیست و این موضوع بی انگیزگی و مهاجرت پزشکان از مناطق محروم را در پی داشته است بنابراین پس از بحث و گفتگوهای صورت گرفته مقرر شد نشستی با حضور مسئولان وزارت کشور و بهداشت برای بازتعریف مناطق محروم و کم برخوردار برگزار شود.