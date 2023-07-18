به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سازمان حج زیارت؛ حمیدرضا محمدی، معاون عتبات سازمان حج و زیارت گفت: اعزام متقاضیان تشرف به اماکن زیارتی در کشور سوریه که چند وقتی متوقف شده بود، با رایزنی‌ها از سرگیری می‌شود.

وی افزود: با توجه به هماهنگی‌های صورت‌گرفته توسط سازمان حج و زیارت، هر هفته یک پرواز توسط شرکت هواپیمایی کاسپین، زائران ثبت‌نام‌شده را در قالب کاروان زیارتی به دمشق منتقل می‌کند.

معاون عتبات سازمان حج و زیارت با بیان این‌که پروازها فعلاً از مبدأ تهران انجام می‌شود، گفت: نخستین پرواز سه‌شنبه، ۲۷ تیرماه انجام می‌شود.

به گفته وی، متقاضیان برای ثبت‌نام سفر زیارتی سوریه می‌توانند به سامانه جامع عتبات به آدرس atabatorg.haj.ir یا دفاتر زیارتی مراجعه کنند.

گفتنی است؛ سفر زیارتی ایرانی‌ها به سوریه که در دوران همه‌گیری کرونا به دلیل اعمال محدودیت‌های مسافرتی، متوقف شده بود، از سال گذشته موقت و محدود از سرگرفته شد؛ آن زمان کاروان‌های حج و زیارت تنها از شهر مشهد و هر هفته با یک پرواز به دمشق اعزام می‌شدند که از اوایل امسال این سفرها به دلیل نبود پرواز کامل متوقف شد.

پس از سفر رئیس‌جمهوری به دمشق در اردیبهشت سال ۱۴۰۲ مقرر شد با رفع مشکل پرواز، این سفرها از سر گرفته شود. پیش‌تر رؤسای سازمان حج و زیارت گفته بودند شرکت‌های هواپیمایی داخلی به دلیل تحریم پروازها حاضر نیستند به مقصد سوریه پرواز داشته باشند.