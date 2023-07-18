مبلغین باید اسلام را عالمانه معرفی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما ظهر سه‌شنبه در گردهمایی مبلغین در آستانه ماه محرم اظهار کرد: ان شاالله که همه ما جزو نوکران و عاشقان حضرت سید الشهدا (ع) باشیم زیرا امیری بالاتر از امام حسین (ع) نداریم.

وی در خصوص اهمیت حفظ و معرفی درست اسلام، افزود: امام حسین (ع) خود و خانواده خود را فدای اسلام کرد و امام راحل (ره) به خاطر احیای اسلام انقلاب کرد لذا معلوم می‌شود اسلام خیلی بزرگ و عزیز است و وقتی مراجع بزرگ دینی و علمی جان خود را فدای اسلام کردند برای ما ماهیت آسمانی اسلام صد چندان مهم می‌شود چون تمام پیامبران الهی برای حقیقت توحید آمدند تا حقیقت دین را تبیین کنند زیرا یک حقیقت به استناد آیات قرآن بیشتر نداریم و آن حقیقت بلند مقدار توحید است.

امام جمعه کرمانشاه تصریح کرد: تبیین آن قدر مهم و اساسی است که اگر تبیین حضرت زینب کبری (س) نبود کربلا در سال ۶۱ هجری مسکوت می‌ماند و ما خبری از این حادثه بزرگ نداشتیم.

علما با مهم دانستن تبلیغ درست و عالمانه تصریح کرد: چرا غدیر مظلوم مانده، چون همه ما این رخداد بزرگ آسمانی را مثل ایام عاشورا و محرم بیان نکردیم و برای معرفی آن برنامه ریزی نداشته ایم.

وی خاطر نشان کرد: ما در مرجعیت علمی معنوی حرف اول را در دنیا می زنیم زیرا ما قرآن را داریم که یک هزار و ۴۰۰ سال همچنان تازه و عمیق است و باید همواره برای رسیدن به ژرفای آن کوشید و تلاش کرد.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه گفت: مبلغان مذهبی باید از این ثروت استفاده کنند و این موقعیت عظیم علمی را در جهان آشکار کنند زیرا حرکت عظیم امام راحل (ره) در لوای اسلام بود که ابر قدرت‌ها را خاشع و منکوب کرد.

امام جمعه کرمانشاه یادآور شد: باید بدانیم این قدرت و عظمت اسلام است لذا باید با زبان‌های مختلف این عظمت و عطیه الهی و این ثروت عظیم را تبیین کنیم چون عظمت همین اسلام است که سیاست، فرهنگ، اجتماع را متحول می‌کند و بر همه ما واجب است این عظمت را با تبلیغ درست، با تبیین عالمانه و عاشقانه معرفی کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه با اشاره به اهمیت حفظ جوانان و ضرورت حضور در نشست‌های آنان، تأکید کرد: مقام معظم رهبری همواره به مسئولان توصیه می‌کنند به دانشگاه بروید میان جوانان بروید با آنها نشست و برخاست داشته باشید زیرا باید نسل جوان توجیه شوند لذا باید کار ریشه‌ای با جوانان داشته باشیم جوانان ما ذات خوبی دارند باید با آنها رفیق شویم، جاذبه اسلام را معرفی کنیم.

وی با اشاره به قدرت بزرگ و بالای اسلام، بیان کرد: امام خمینی (ره) سخن تاریخی دارند «غرب از اسلام سیلی خورده است» برای همین توطئه می‌کند دشمنی می‌کند، تحریم می‌کند و باید این را بدانیم دشمنی استکبار با اصول انقلاب است.