به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه کارگروه توسعه نیروگاه‌های اتمی کشور ظهر امروز (سه شنبه) به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار و بر برنامه ریزی برای تأمین ۲۰ هزار مگاوات برق هسته‌ای تا افق ۱۴۲۰ تاکید شد.

محمد مخبر در این جلسه از اهتمام جدی دولت برای احداث ۲۰ هزار مگاوات نیروگاه برق هسته‌ای خبر داد و گفت: لازم است در برنامه جامع احداث این نیروگاه‌ها مدل تأمین مالی آن نیز مشخص شود.

معاون اول رئیس جمهور افزود: در مسیر احداث نیروگاههای هسته‌ای باید روند حرکت به نحوی باشد که به انتقال تکنولوژی و ارتقا دانش فنی کشور منجر شود و به تدریج در فرایند تولید و در تمامی ابعاد و مراحل ساخت و مهندسی به سمت خودکفایی حرکت کنیم.

در این جلسه که وزیر نیرو و رئیس کل بانک مرکزی و برخی مسئولان دستگاه‌های دیگر نیز حضور داشتند، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی گزارشی از اقدامات صورت گرفته نظیر مکان‌یابی، مطالعه، هماهنگی و تحقق الزامات احداث نیروگاه هسته‌ای ارائه کرد و گفت: تاکنون پنج نقطه در کشور برای احداث نیروگاه تعیین شده و اقدامات اولیه و مقدمات کار و بعضاً عملیات اجرایی آن و عقد قرارداد با صنایع داخلی انجام شده است.

وزیر نیرو نیز در این نشست توضیحاتی در خصوص احداث نیروگاه هسته‌ای، موضوع جانمایی نیروگاه‌ها و ضرورت توجه به خطوط انتقال نیرو مطالبی ارائه کرد.

در ادامه این نشست مقرر شد احداث ۲۰ هزار مگاوات نیروگاه برق هسته‌ای تا افق ۱۴۲۰ در دستور کار سازمان انرژی اتمی قرار گیرد و با اتخاذ تمهیدات لازم، احداث نیروگاه‌ها و نیز مهندسی و ساخت، با استفاده از ظرفیت داخلی و تعیین نقش هر دستگاه تدوین و در جلسه آتی ارائه گردد.

همچنین مقرر شد الگوی تأمین مالی اجرای طرح با برنامه ساخت داخل و مشارکت خارجی توسط سازمان انرژی اتمی تدوین و در جلسه آینده مطرح شود.

گفتنی است با توجه به اینکه محل احداث نیروگاه‌ها تعیین شده و شرکت‌های احداث و بهره برداری منطقه‌ای فعالیت‌های مقدماتی و مطالعاتی را آغاز کرده اند، مقرر شد دستگاه‌های اجرایی برای سرعت بخشیدن به عملیات اجرایی همکاری لازم را انجام دهند.