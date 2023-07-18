پویش مطالعاتی «سلام بر محرم» با محوریت کتاب «جوانمرد» آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا نوری عصر سه شنبه در مراسم رونمایی از پوستر نخستین پویش مطالعاتی «سلام بر محرم» اظهار داشت: تلاش جوانان مسجدی در معرفی کتاب «جوانمرد» قابل تحسین است؛ آشنایی و مطالعه زندگی شهید ابراهیم هادی برای جوانان ضروری می‌باشد.

امام جمعه بجنورد اهمیت شناخت شهدا و تأسی پذیری از شیوه زندگی آن والا مقامان را مورد توجه قرار داد و در این باره خاطراتی از تمسک جویی عموم به شهدا و دریافت پاسخ‌های راهگشا از سوی شهیدان، بیان کرد.

«سبزه گل حمیدی پور»، مادر شهیدان والامقام «فیروز حمیدی زاده» و «نریمان حمیدی زاده» و نیز خواهر شهید گلگون کفن «عقیل حمیدی پور» نیز در این مراسم حضور داشته و تکریم شدند.

نخستین پویش مطالعاتی «سلام بر محرم» با محوریت کتاب «جوانمرد» بوده که این کتاب روایت خاطرات و زندگی شهید عالی مقام «ابراهیم هادی» است که از ۲۷ تیرماه آغاز و تا ۱۰ شهریور ماه و در آستانه اربعین حسینی ادامه دارد.