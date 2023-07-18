همایش شیرخوارگان حسینی در نمایشگاه بین المللی زنجان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم شیرخوارگان حسینی که بنا به اعلام قبلی مجمع بزرگداشت جهانی حضرت علی اصغر (ع) استان زنجان، قرار بود در محل مصلای زنجان برگزار شود، به مجموعه نمایشگاه‌های بین المللی زنجان تغییر مکان یافت.

نوزدهمین همایش شیرخوارگان حسینی زنجان ساعت ۸.۳۰ روز جمعه ۳۰ تیر در محل نمایشگاه بین المللی کاسپین زنجان (حسینیه حضرت علی اصغر (ع))برگزار خواهد شد.

بنا به اعلام مسئولان مجمع بزرگداشت جهانی حضرت علی اصغر (ع) در استان زنجان، پیش بینی می‌شود امسال ۲۰ هزار نفر در این همایش شرکت کنند و امسال ۱۵ هزار دست لباس و پیشانی بند برای این مراسم معنوی دوخته شده است.

در نوزدهمین همایش شیرخوارگان حسینی در راستای ترویج قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از چند نفر از مادرانی که دارای سه فرزند بیشتر هستند، تقدیر خواهد شد.

همایش شیرخوارگان حسینی (ع) در سایر شهرهای استان و همچنین مساجد مناطق روستایی برگزار خواهد شد.