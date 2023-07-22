داورزنی: والیبال در شرایط حساسی قرار دارد/باید به سمت همدلی برویم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون والیبال، محمدرضا داورزنی در ابتدای نشست کمیته فنی فدراسیون والیبال اظهار کرد: ابتدا قهرمانی تیم ملی جوانان ایران در جهان و قرار گرفتن در رتبه نخست رده‌بندی تیم‌های مردان زیر ۱۹ سال جهان را تبریک می‌گویم.

وی با بیان این‌که والیبال در خانواده‌ها حرف اول را می‌زند و علاقمندان والیبال در هر رده سنی اخبار آن را دنبال می‌کنند، افزود: بیش از سه دهه زحمت کشیده شده و اتفاق خوب رخ داده که مردم نسبت به والیبال حس خوب پیدا کردند و باید این ذائقه را حفظ کنیم. سه دهه کار شده تا در این دهه روندی را طی‌کنیم که جز قدرت‌های دنیا باشیم. البته نوسان زیاد داشته و داریم اما باید در مسیر ارتقای والیبال قرار بگیریم. انتظار ارتقای بیشتر به حق است. درست است که وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران با ژاپن متفاوت است و نباید دو تیم را با هم قیاس کرد.

رئیس فدراسیون والیبال با یادآوری برخی مشکلات اعزام تیم‌ها به مسابقات گفت: چند روز پیش مطلع شدیم آرژانتین به سرمربی، سرپرست و آنالیزور تیم ملی نوجوانان ایران ویزا نداد با پیگیری‌هایی که انجام دادیم خوشبختانه طی ۲۴ ساعت مشکل برطرف و مقرر شد در برزیل ویزای کل تیم چسبانده شود. در این شرایط جوانان ایران در رده نخست دنیا قرار می‌گیرند. بزرگسالان در رده دهم قرار گرفتند و جایگاه کوچکی نیست همواره سعی کردیم در ریل موفقیت حرکت کنیم.

داورزنی با اشاره به این‌که والیبال ایران در سال ۲۰۱۴ در زمره چهار تیم برتر لیگ جهانی قرار گرفت، خطاب به اعضای کمیته فنی گفت: هنوز هم بدون کمک مالی چندان، والیبال در این سطح از افکار عمومی و جهان قرار دارد. مسؤولیت تک تک ما این است که تلاش کنیم این جایگاه را در سطح افکار عمومی جهان حفظ کنیم و بی تفاوت نباشیم.

وی تاکید کرد: نیاز به همدلی داریم و این‌که نقطه نظرات را به سمت وحدت جدی‌تر در خانواده والیبال پیش ببریم. در شرایط حساسی قرار داریم وقتی تیم‌ها می‌برند ضعفی دیده نمی‌شود اما وقتی می‌بازند ضعف‌ها در بخش‌های مختلف خود را نشان می‌دهند. باید به این سمت برویم که وحدتی در راستای منافع ملی کشور ایجاد کنیم. در شرایط حساسی هستیم که باید در قهرمانی آسیا و انتخابی المپیک شرکت کنیم و ویترین والیبال، تیم ملی بزرگسالان است. باید به کمک هم مشکلات را حل کرده و برای حفظ و ارتقای موقعیت والیبال کار کنیم.

نشست کمیته فنی فدراسیون والیبال برای بررسی عملکرد تیم‌های ملی مردان در لیگ ملت‌ها ۲۰۲۳ و تیم ملی جوانان در قهرمانی جهان ۲۰۲۳ و برنامه‌های پیش‌روی این تیم‌ها از ساعت ۱۰:۳۰ امروز به ریاست داورزنی آغاز شده است.