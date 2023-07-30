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۸ مرداد ۱۴۰۲، ۹:۲۱

در پیامی صورت گرفت؛

تبریک رئیس‌جمهور به‌ مناسبت قهرمانی والیبالیست‌های نوجوان ایران

تبریک رئیس‌جمهور به‌ مناسبت قهرمانی والیبالیست‌های نوجوان ایران

رئیس جمهور در پیامی قهرمانی والیبالیست‌های نوجوان کشورمان در آسیا را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در پیامی با تبریک قهرمانی افتخارآمیز و امیدآفرین تیم ملی والیبال نوجوانان کشورمان در مسابقات قهرمانی آسیا در تاشکند و کسب جواز حضور در رقابت‌های جهانی، ضمن قدردانی از همه مربیان، بازیکنان و دست‌اندرکاران تیم ملی والیبال نوجوانان، این درخشش ارزشمند را به ملت شریف ایران و جامعه ورزشی کشور تبریک گفت.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

قهرمانی افتخارآمیز و امیدآفرین تیم ملی والیبال نوجوانان کشورمان در مسابقات قهرمانی آسیا در تاشکند و کسب جواز حضور در رقابت‌های جهانی، موجب مسرت و مباهات آحاد مردم ورزش دوست کشورمان شد.

این رویداد افتخار انگیز نشانه دیگری از شایستگی فرزندان ایران اسلامی و نوید بخش فتح قله‌های موفقیت از سوی نوجوانان آینده‌ساز و لایق کشورمان است.

اینجانب از همه مربیان، بازیکنان و دست‌اندرکاران تیم ملی والیبال نوجوانان صمیمانه قدردانی می‌کنم و این درخشش ارزشمند را به ملت شریف ایران و جامعه ورزشی کشور تبریک می‌گویم و از درگاه خداوند متعال تداوم پیروزی آنان را خواستارم.

کد مطلب 5849637
نفیسه عبدالهی

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