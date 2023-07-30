به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در پیامی با تبریک قهرمانی افتخارآمیز و امیدآفرین تیم ملی والیبال نوجوانان کشورمان در مسابقات قهرمانی آسیا در تاشکند و کسب جواز حضور در رقابتهای جهانی، ضمن قدردانی از همه مربیان، بازیکنان و دستاندرکاران تیم ملی والیبال نوجوانان، این درخشش ارزشمند را به ملت شریف ایران و جامعه ورزشی کشور تبریک گفت.
متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است؛
بسم الله الرحمن الرحیم
قهرمانی افتخارآمیز و امیدآفرین تیم ملی والیبال نوجوانان کشورمان در مسابقات قهرمانی آسیا در تاشکند و کسب جواز حضور در رقابتهای جهانی، موجب مسرت و مباهات آحاد مردم ورزش دوست کشورمان شد.
این رویداد افتخار انگیز نشانه دیگری از شایستگی فرزندان ایران اسلامی و نوید بخش فتح قلههای موفقیت از سوی نوجوانان آیندهساز و لایق کشورمان است.
اینجانب از همه مربیان، بازیکنان و دستاندرکاران تیم ملی والیبال نوجوانان صمیمانه قدردانی میکنم و این درخشش ارزشمند را به ملت شریف ایران و جامعه ورزشی کشور تبریک میگویم و از درگاه خداوند متعال تداوم پیروزی آنان را خواستارم.
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