به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در پیامی با تبریک قهرمانی افتخارآمیز و امیدآفرین تیم ملی والیبال نوجوانان کشورمان در مسابقات قهرمانی آسیا در تاشکند و کسب جواز حضور در رقابت‌های جهانی، ضمن قدردانی از همه مربیان، بازیکنان و دست‌اندرکاران تیم ملی والیبال نوجوانان، این درخشش ارزشمند را به ملت شریف ایران و جامعه ورزشی کشور تبریک گفت.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

قهرمانی افتخارآمیز و امیدآفرین تیم ملی والیبال نوجوانان کشورمان در مسابقات قهرمانی آسیا در تاشکند و کسب جواز حضور در رقابت‌های جهانی، موجب مسرت و مباهات آحاد مردم ورزش دوست کشورمان شد.

این رویداد افتخار انگیز نشانه دیگری از شایستگی فرزندان ایران اسلامی و نوید بخش فتح قله‌های موفقیت از سوی نوجوانان آینده‌ساز و لایق کشورمان است.

اینجانب از همه مربیان، بازیکنان و دست‌اندرکاران تیم ملی والیبال نوجوانان صمیمانه قدردانی می‌کنم و این درخشش ارزشمند را به ملت شریف ایران و جامعه ورزشی کشور تبریک می‌گویم و از درگاه خداوند متعال تداوم پیروزی آنان را خواستارم.