رای محکومیت قاچاقچی پوشاک در یاسوج صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه لقمانی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران، افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی، پوشاک‌هایی را از یک دستگاه خودرو در محور یاسوج به شیراز کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

وی ابراز داشت: شعبه سوم بدوی تعزیرات حکومتی یاسوج به پرونده قاچاق ۲ هزار عدد کلاه رسیدگی کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گفت: شعبه پس از بررسی و با توجه به ارائه ندادن مدارک گمرکی تخلف انتسابی را محرز اعلام و متهم را علاوه بر ضبط کالا به پرداخت چهار میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

لقمانی تصریح کرد: بنابراین متهم پرونده ۲ هزار عدد کلاه بچه گانه قاچاق به ضبط کالا و جزای نقدی محکوم شد.