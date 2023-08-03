نمایشگاه مجازی عکس‌ با نگاهی به شهر تهران افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه مجازی عکس‌های سعید فلاح فر که شامل عکس‌های متفاوتی از نگاه عکس به شهر تهران است، افتتاح شد.

فلاح‌فر با انتخاب‌های ویژه و ویرایشی ساده و خلاقانه در فضای دیجیتال به معنایی کاملاً متفاوت برای این عکس‌ها اشاره دارد. ترکیبی از تلخی و شیرینی که زبان هشدار است برای زیست شهری شهروندان.

این هنرمند عکاس در توضیح نمایشگاه نوشته است؛ «تمدن» و «مدنیت» همیشه به یک معنی نیست و من از این میان و در عکس‌هایم به دنبال یافتن معانی «شهریت» هستم. در این عکس‌ها «ابژه» شهر و عناصر شهری است. اما «سوژه» خود عکاس است و پرسشی که فراتر از ظواهر و چگونگی از «چیستی» دارد. با این وجود، عکاس خودش را در مقام یا شایسته شرح و پاسخ نمی‌داند. چرا که در بحث شهریت، سرانجام و لامحاله؛ «امر فرهنگی» محیط بر فرد است. بنابراین دور از هر قضاوتی، مخاطب را به دیدن و «ادراک شخصی» دعوت می‌کند با هزاران امکان و تأویل قابل فهم. این اما به معنی انفعال فردیت نیست. هر عکس برشی است از آنچه به شکل عام دیده می‌شود و هر انتخابی ناگزیر منجر به جهت گیری و القا نوعی تجربه زیستی به بیننده خواهد شد. همان جایی که دغدغه‌های عکاس با بینش مخاطب تلاقی پیدا می‌کند و چرخه خلق اثر هنری به کار می‌افتد. وقتی عکاس در پساتولید و همچنان به دخالت در تصویر و وجوه بصری ادامه می‌دهد، خود را گرفتار همین حیات می‌پندارد که تا «رسیدن» یا «عبور» ادامه دارد.»

تازه‌ترین نمایشگاه عکس سعید فلاح‌فر با انتخاب و مدیریت هنری گلناز شوال منش و با ۱۵ اثر عکاسی در هلدینگ هنر ایرانیان در معرض نمایش است.