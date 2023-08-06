به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المصدر، پایگاه عبری زبان وای نت گزارش داد که سوالات زیادی در خصوص عملیات یک جوان فلسطینی در قلب تل آویو که منجر به هلاکت یک نیروی امنیتی رژیم صهیونیستی و زخمی شدن ۲ صهیونیست دیگر شده، مطرح می‌شود.

در ادامه این گزارش آمده است: مهم‌ترین سؤالی که نهادهای امنیتی اسرائیل باید به آن پاسخ دهند این است که چگونه یک فلسطینی مسلح از اردوگاه جنین خود را به تل آویو رسانده و در خیابان‌های این شهر به راحتی قدم می‌زند؟

وای نت اضافه کرد: یکی دیگر از سوالات مطرح شده این است که فرد فلسطینی مذکور از شش ماه قبل تاکنون تحت پیگرد نیروهای امنیتی بوده و با وجود این سابقه امنیتی چگونه توانسته وارد تل آویو شود؟

در این گزارش نوشته شده است: آیا نشانه‌هایی مبنی بر برنامه ریزی کامل ابوبکر جوان فلسطینی مذکور برای اجرای عملیات در تل آویو وجود داشته یا اینکه وی به صورت انفرادی این عملیات را انجام داده است؟

در ادامه این گزارش آمده است: دوربین‌های مدار بسته حرکت ابوبکر در نزدیکی یک رستوران را نشان می‌دهند بدون آنکه قصد شلیک به این رستوران را داشته باشد. زمانی که گشتی‌ها به ابوبکر مظنون می‌شوند وی به سمت آنها شلیک می‌کند. آیا ابوبکر قصد داشته این عملیات خود را در جریان تظاهرات در خیابان کابلان انجام دهد؟

المیادین نیز به نقل از رسانه‌های عبری زبان نوشت: جهاد اسلامی و حماس، تل آویو را به عنوان یک هدف برای اجرای عملیات خود و انتقام گرفتن از اسرائیل تعیین کرده‌اند.

شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز پیشتر با ارائه گزارشی در خصوص عملیات شهادت طلبانه صورت گرفته در مرکز تل آویو تاکید کرد که تمام مسئولان امنیتی رژیم صهیونیستی باید در خصوص اینکه یک فلسطینی چگونه خود را از قلب اردوگاه جنین به قلب تل آویو رسانده و عملیات انجام داده توضیح دهند.

در این گزارش آمده است: آنچه که شاهد آن بودیم یک شکست امنیتی بزرگ برای نهادهای امنیتی اسرائیل به شمار می‌رود. این در حالیست که عامل این عملیات تحت پیگرد نیروهای ارتش اسرائیل بوده و در اردوگاه جنین پنهان شده بود.

در ادامه این گزارش تاکید شده است: ارتش اسرائیل نتوانست طی مدت شش ماه این فلسطینی را پیدا و بازداشت کند. لازم به ذکر است که یک نیروی امنیتی رژیم صهیونیستی در تل آویو پس از زخمی شدن در جریان تیراندازی در مرکز این شهر از پا درآمد. صهیونیست کشته شده با نام «چن امیر»، ۴۲ ساله و نگهبان امنیتی شهرداری معرفی شده است.

بر اساس اعلام منابع میدانی در این تیراندازی ۳ شهرک‌نشین صهیونیست زخمی شده بودند که اکنون یکی از آن‌ها کشته شده است. این تیراندازی در منطقه «نحلا بنیامین» در مرکز شهر تل آویو انجام شد.