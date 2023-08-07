به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در جریان بازدید از تحریریه جرس صدا و سیما گفت: پروژه‌های نیمه تمام یک جلوه از نارضایتی است که سال‌ها در جلوی چشم مردم باقی مانده است که باید حل شود. نهضت به سامان رساندن پروژه‌های نیمه تمام در دستور کار دولت قرار دارد.

وی افزود: هرکدام از صاحب‌نظران که مشکلی را به همراه راهکار اعلام می‌کند، برای دولت گره‌گشا خواهد بود

رئیس جمهور تصریح کرد: شناخت و رفع آسیب‌ها در دستور کار دولت است و صداوسیما می‌تواند در این زمینه هم به دولت و هم به مردم کمک کند.