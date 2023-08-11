امروز نیازمند مجلس کیفی و نخبگانی هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمدعلی نکونام در خطبه‌های این هفته نماز جمعه اظهار کرد: جنبه کیفی و کمی انتخابات مسئله مهمی است که امروز به شدت نیازمند مجلس کیفی و نخبگانی هستیم، مجلسی که متشکل از افراد فرهیخته، کاردان، متعهد و ریل‌گذار برای پیشرفت کشور باشد.

وی با اشاره به اینکه انتخابات مجلس باید به سمتی حرکت کند که نخبگان و افراد با استعداد وارد میدان شوند و عرصه برای حضورشان فراهم شود تصریح کرد: رسانه ملی نیز پر قدرت وارد میدان شده و برای معرفی افراد برنامه در نظر گرفته شده است تا همه بتوانند با عدالت از این امکانات استفاده کنند و انتخاباتی به سلامت تمام عیار و مجلسی باکیفیت را شاهد باشیم.

حجت الاسلام والمسلمین نکونام در بخش دیگر از صحبت‌های خود به ۱۷ مرداد روز خبرنگار اشاره کرد و گفت: شهید صارمی برای ترویج ارزش‌های انقلاب و آشنا کردن جهان با ظلم بیگانه به افغانستان رفت و رسالت خود را به تمام معنا به پایان رساند.

وی اذعان داشت: رسالت خبرنگاران این است که با تمام وجود در جهت ترویج ارزش‌ها بکوشند، خبرنگاران با سختی‌های زیادی مواجه هستند و با تحمل حوادث گوناگون گزارش تهیه می‌کنند که این تلاش جای قدردانی دارد.

حجت الاسلام والمسلمین نکونام همچنین به به روز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی، اشاره کرد و اذعان داشت: آزادگان در مقابل شکنجه‌های بعث صبورانه ایستادند و انواع سختی‌ها را تحمل کردند تا عزت میهن اسلامی حفظ شود به همین سبب باید قدردان این افراد باشیم و اجازه ندهیم حقوقشان ضایع شود.

وی خاطر نشان کرد: در جامعه ایمانی نباید دشمنی و خشونت باشد و لازم است مؤمنان همواره پشتیبان یکدیگر باشند و اجازه ندهند مشکلات جامعه بهانه‌ای برای جدایی و دشمنی شود.

حجت الاسلام والمسلمین نکونام با اشاره به اینکه استان ما با کمک دولتمردان به‌تنهایی پیش نمی‌رود حتماً کمک و هم‌افزایی می‌خواهد که سرمایه‌گذارانی بیایند اینجا و اشتغال و تولید ایجاد کنند و رفاه به امور ببخشند گفت: دستگاه‌ها همه در این جهت نقش خوب دارند خیلی بیشتر کمک کنند که مردم آثار کارها را بیشتر ببینند.

وی تاکید کرد: دولتمردان در رفع گرفتاری‌های جامعه به ویژه گرانی‌ها بیشتر تلاش کنند.