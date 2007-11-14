حضور ایران در نمایشگاه گردشگری لندن

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین برزین روز گذشته در ملاقاتی با سایمون بک یکی از مسئولان برگزار کننده نمایشگاه های مختلف گردشگری چون WTM لندن، ATM دوبی، CIS روسیه، آمادگی ایران را برای برگزاری نمایشگاه گردشگری بین المللی از سوی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در چارچوب استانداردهای WTO اعلام کرد.

این نمایشگاه که در مجموعه نمایشگاهی " اکسل" در شرق لندن بر پا شده است از مهم ترین مراکز تماس کارشناسان و صاحبان صنایع گردشگری برای تعامل شرکت ها و دولت ها در زمینه های مختلف صنعت توریسم است.

بر اساس اطلاعات ارایه شده از سوی برگزار کنندگان نمایشگاه، سال گذشته نزدیک به 47 هزار متخصص از غرفه های مختلف بازدید کردند. این در حالی است که سال گذشته، در این نمایشگاه 5 هزار و 600 موسسه از 202 کشور شرکت کرده بودند.

بر اساس این گزارش، نمایشگاه گردشگری لندن بازدید کننده عمومی نمی پذیرد و جز متخصصان مسئولان و نمایندگان دولت ها و رسانه ها، عموم مردم اجازه بازدید از آن را ندارند.

در این نمایشگاه که از 21 تا 24 آبان ماه (12 تا 15 نوامبر) برگزار می شود، تلاش شده تا از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی، سخنرانی های تخصصی و همچنین برقراری میزگردهای محدود، تازه ترین دستاوردها و تحولات صنعت گردشگری مورد بحث و بررسی کارشناسان حوزه گردشگری قرار گیرد.

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و شرکت های آموت سیره مسافرتی ارگ جدید، آرنیا تراول وام، سازمان توریسم آزادی، شرکت کاروان صحرا، تور و آژانس مسافرتی درنا گشت، تور بین المللی ایران مرکز، سازمان منطقه آزاد کیش، ماهان ایر، شرکت تور پاسارگاد، شرکت مشورتی گردشگری پرنسس مانه، شرکت تو راستین، صبرا نورز( به نمایندگی از هفت شرکت گردشگری)، شرکت مسافرتی و تور طارق و هتل سنتی یزد از جمله شرکت های ایرانی حاضر در نمایشگاه گردشگری WTM لندن به شمار می روند.

بنا به گزارش برگزار کنندگان نمایشگاه مذکور، هم اندیشی پیش بینی آینده گردشگری، بررسی مسئله کشورها به عنوان نام کالای تجارتی (پرند)، آینده گردشگری درهند، دورنمای سه ساله گردشگری در بریتانیا، گردشگری در کانادا، گردشگری تشریفاتی و چگونگی ادامه فعالیت هتل های مستقل در انبوه کمپانی های بزرگ زنجیره ای از جمله برنامه هایی است که در 4 روز برگزاری نمایشگاه مورد بررسی قرار می گیرد.

تاثیرات رسانه های اجتماعی بر صنعت گردشگری، جایگاه چشمه های بهداشتی و تفریحی در بازار گردشگری، روندهای نو ظهور در صنعت گردشگری و برپا کردن شبکه های تخصصی گردشگری از دیگر عناوین برنامه های مرتبط با این بزرگترین رویداد گردشگری در جهان است.

لازم به یاد آوری است که "بازار جهانی گردشگری لندن" که عنوان تخصصی این نمایشگاه است، مانند نمایشگاه بین المللی کتاب لندن، مرکزی برای تبادل آرا و تصمیم گیری های میان مدت و بلند مدت و کلان موسسات و دولت ها در این زمینه تخصصی است.