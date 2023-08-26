برق مازاد شرکت سنگ آهن مرکزی برای مصارف خانگی استفاده می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی شرکت سنگ آهن مرکزی ایران، روز گذشته تفاهمنامه ای بین شرکت سنگ آهن مرکزی ایران با اداره برق منطقهای به امضا رسید که طی این تفاهمنامه مازاد برق تولیدی نیروگاههای شرکت به شبکه برق سراسری منتقل میشود.
مجتبی حمیدیان، مدیرعامل شرکت سنگ آهن مرکزی ایران در این باره گفت: شرکت سنگ آهن برای رفع مشکل قطعی برق و تأثیرات منفی آن بر فعالیت کارخانهها، راه اندازی دو نیروگاه ۲۵ مگاواتی خودتامین را در دستور کار خود قرار داد و تابستان امسال یکی از نیروگاهها وارد مدار شد.
وی افزود: در صورت تأمین گاز، ۱۰ مگاوات از نیروگاه ۲۵ مگاواتی دوم نیز تا پایان شهریور وارد مدار میشود و تا پایان آبان ماه کل نیروگاه به بهره برداری خواهد رسید.
حمیدیان تصریح کرد: با تکمیل نیروگاه دوم، تا سه ماه آینده شرکت سنگ آهن مرکزی ایران ۵۰ مگاوات برق خود تأمین خواهد داشت.
حمیدیان اضافه کرد: به طور قطع در بازه ای از زمان میزان تولید برق از میزان مصرف بیشتر میشود بنابراین طبق این تفاهمنامه مازاد برق تولیدی به شبکه برق سراسری منتقل میشود.
وی با بیان اینکه هم اکنون برق کارخانه گندله سازی توسط نیروگاه ۲۵ مگاواتی تأمین میشود افزود: با افتتاح نیروگاه دوم تا پایان آبان ماه، برق پایدار کارخانههای فرآوری و خردایش قدیم، معدن سه چاهون، میشدوان، آنومالی D۸ و … نیز فراهم میشود.
در بافق خاموشی نخواهیم داشت
مسوول اداره برق منطقهای استان یزد نیز ضمن تشکر از مدیران شرکت سنگ آهن مرکزی ایران برای راه اندازی این دو نیروگاه گفت: شرکت سنگ آهن مرکزی علاوه بر کمک رسانی به اداره برق در تأمین انرژی به خصوص در پیک مصرف، میتواند مازاد برق خود را برای مصارف شهری وارد شبکه سراسری کند.
وی با بیان اینکه برق مازاد شرکت سنگ آهن، برای مصارف خانگی استفاده میشود افزود: با مدیریت مصرف انرژی، خاموشیها در شهرستان بافق به حداقل ممکن خواهد رسید.
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