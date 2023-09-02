درست است مشکل داریم اما خودزنی نکنیم/ کسی را تحت فشار دعوت نکردم

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی در حاشیه تمرین امروز شنبه تیم ملی فوتبال ایران گفت: دیدارهای تدارکاتی برای تیم ملی باید از مدتها قبل برنامه ریزی شود اما متاسفانه این کار انجام نشده است. با این حال خیلی تلاش کردیم که بتوانیم دیدار با آنگولا و بلغارستان را نهایی کنیم.

قلعه نویی در مورد برخورد انضباطی با بازیکنان و دعوت نکردن محمدحسین کنعانی زادگان به اردوی تیم ملی گفت: یادتان باشد در جام ملت های آسیا بازی پایاپایی با ژاپن داشتیم که با اشتباه بچگانه چند بازیکن آن دیدار را باختیم. در لیگ هم دارد این اتفاق رخ می دهد. کنعانی زادگان یکی از بهترین بازیکنان ماست اما در ازبکستان آن حرکت را انجام داد و ما مجبور شدیم او را برای این اردو کنار بگذاریم. در اردوی قبلی هم چند نفر به خاطر مسائلی نبودند اما این اردو دعوت شده اند.

وی در مورد دعوت نشدن سردار آزمون گفت: این که ایشان به رم قول داده است را من خبر ندارم. اما قبلا عنوان شده بود که مصدوم است. ما هم لیست را از گذشته در نظر گرفته بودیم.

قلعه نویی در مورد این که آیا با سردار آزمون در ارتباط است و جویای وضعیتش شده است گفت: تقسیم وظیفه کرده ایم. من خودم صحبتی با ایشان نداشتم.

وی در مورد سرلک و دعوتش به تیم ملی گفت: این بازیکن در زمان حضور اسکوچیچ بالای ۱۲ بازی انجام داده است. حتی اگر اسکوچیچ سرمربی تیم ملی در جام جهانی بود حتی سرلک در مسابقات تیم ملی هم بازی می کرد. ضمن این که ما برای انتخاب و دعوت او تحت فشار نیستیم.

قلعه نویی ادامه داد: ما برای جام ملت های آسیا و تغییرات در تیم ملی شیب ملایمی داشتیم. نه کسی هستم که تحت فشار باشم و نه کسی با من تماسی گرفته است. هر چه به نفع تیم ملی باشد انجام می دهم. با توجه به مصدومیت دو هافبک جوان که روی آنها سرمایه گذاری کرده بودیم سرلک را دعوت کردیم.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در مورد دعوت سامان قدوس گفت: ما روی این بازیکن حساب ویژه ای باز کرده ایم. برای همین او را دعوت کرده ایم. همه باید دست به دست هم بدهیم که تیم ملی موفق باشد. همه نقد سازنده را می پذیرم.

وی ادامه داد: جلالی ، رضاوند، فرشید اسماعیلی و سیدحسین حسینی بازیکنان هستند که می توانستند در فهرست نهایی ما باشند اما در نهایت تصمیم را ما گرفتیم. سیدحسین حسینی قرار است در بازیهای آسیایی دروازه بان تیم امید ایران باشد. البته دقیق این موضوع را آقای عنایتی می داند اما متاسفانه چون استقلال در آسیا نیست از بازیکنان این تیم استفاده خواهند کرد.

امیر قلعه نویی با ابراز رضایت از تعاملی که بین کمیته المپیک، فدراسیون فوتبال و کادر فنی بزرگسالان و امید وجود دارد گفت: بدترین شرایط این چهار - پنج دهه را آقای عنایتی قبول کرده است. عنایتی ایثار کرده است و در کمترین زمان یک تیم خوب جمع و جور کرده است. ما در گذشته با بهترین بازیکنان و امکانات به المپیک نرفتیم اما الان عنایتی تلاش می کند و من به این تیم خوش بین هستم.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران ادامه داد: هر جا که ما توقف داشته ایم حریفان و رقبای ما پیشرفت کرده اند. وظیفه ما این است که بتوانیم به تیم امید کمک کنیم. برای همین چهار بازیکن را که در اختیار تیم بزرگسالان بودند به تیم امید دادیم. امیدواریم با شیب ملایم تغییرات را در تیم ملی داشته باشیم. الان اولویت ما بازیهای ازبکستان است.

امیر قلعه نویی در مورد دعوت شهریار مغانلو نیز گفت: ایشان در اردوی قبلی نبود اما این اردو دعوت شده است و تمام تلاشش را برای موفقیت در تیم ملی انجام خواهد داد.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران تاکید کرد: ما از خیلی مسائل عقب هستیم. نیروی انسانی ایران نسبت به سایر کشورها متفاوت است. بازیکنان ما همه بزرگ هستند اما از نظر برنامه ریزی و ساختار عقب هستیم. مشکلات بین المللی و مالی داریم که امیدواریم نتیجه بگیریم. همه در تلاش هستند تا بتوانیم نتایج خوبی بگیریم. نباید مدام مشکلات را مطرح کنیم. نباید خودزنی کنیم چرا که ما از نظر نیروی انسانی برتر هستیم اما باید بپذیریم که مشکلاتی هم داریم.

امیر قلعه نویی در مورد این که احتمال دارد چند بازیکن به تیم ملی اضافه شوند گفت: بله این اتفاق رخ خواهد داد. یکی - دو بازیکن به تیم ملی اضافه خواهند شد. بازیکن تیم ملی نباید احساس کند همیشه هست. باید همه انگیزه داشته باشند که برای موفقیت تیم ملی تلاش کنند.

وی در مورد اظهار نظر علی دایی گفت: ایشان استاد است و جایش در فوتبال و کنار خط خالی است. همانطور که ایشان گفته اند باید تغییرات در تیم ملی با شیب ملایم انجام شود. همکاران من کار زیادی انجام می دهند که بتوانند همه بازیکنان را آنالیز کنند و بهترین ها را به اردو دعوت کنند.

قلعه نویی در مورد اضافه شدن دو مشاور به کادر فنی تیم ملی گفت: خداداد عزیزی از بزرگان فوتبال ایران است. عزیزی و افاضلی قرار بود از روز اول کنار ما باشند اما با تاخیر آمدند و هم مشاور هستند و هم جزو کادر. افاضلی تجربه بسیار بالایی دارد و می تواند به تیم ملی کمک کند.