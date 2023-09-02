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۱۱ شهریور ۱۴۰۲، ۱۸:۰۶

مشاور اجرایی مدیرعامل انتقال خون ایران:

خون مورد نیاز در مرزهای ۶ گانه غرب کشور تامین شد

خون مورد نیاز در مرزهای ۶ گانه غرب کشور تامین شد

ارومیه - مشاور اجرایی مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران گفت: خوشبختانه تمامی خون مورد نیاز در مرزهای شش گانه غرب کشور تأمین شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا شاه‌احمد قاسمی عصر شنبه در بازدید از مرز تمرچین اظهار داشت: طی چند روز اخیر از مرزهای غرب کشور و محل تردد زائران اربعین حسینی (ع) بازدید کردم و خوشبختانه هیچ مشکلی از نظر بانک خونی وجود ندارد.

وی با بیان اینکه امسال مرز تمرچین، دومین سال متمادی است که در مسیر تردد زائران اربعینی قرار دارد، افزود: مراکز درمانی و پایگاه انتقال خون در مرز تمرچین ۱۰۰ درصد تأمین است و از نظر ذخیره خونی مشکلی نداریم.

قاسمی با بیان اینکه طبق دستورالعمل‌ها تا ۱۴ روز نیز مشکل خونی نداریم و این میزان زمان هر روز تمدید می‌شود، ادامه داد: بیشترین آمار مصرفی خون بدون مشکل تأمین در منطقه مرز مهران است و خوشبختانه تا این لحظه خونی در مرز تمرچین استفاده نشده است.

وی با اشاره به اینکه سالانه دو میلیون و ۵۰۰ هزار تا سه میلیون واحد خون در کشور اهدا می‌شود، افزود: طبق آمار مرکز انتقال خون، ۲۶.۱۷ در هزار جمعیت اهدا کننده خون در ایران است که بیشترین آن را آقایان تشکیل می‌دهند.

مشاور اجرایی مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران، از زائران کربلای معلی خواست تا با رعایت نکات ایمنی و بهداشتی مراقب گرمازدگی باشند.

قاسمی از مردم خواست تا با وجود مطلوب بودن ذخیره بانک خون اما از اهدای خون مستمر غفلت نکنند و ادامه دهنده این نذر باشند.

کد مطلب 5877286

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