به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید ابراهیم رئیسی صبح چهارشنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی پروژه راه آهن خراسان جنوبی اظهارکرد: پروژه راه آهن خراسان جنوبی یکی از مسیرهای مهم ریلی کشور به حساب می‌آید و می‌توان گفت مهم‌ترین مسیر ریلی است که در کشور در حال اجرا است.

وی ادامه داد: امروز به نام مبارک امام حسین (ع) متوسل می‌شویم تا حضرت مدد کند به دست مهندسان، کارگران و مشاوران و وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مسئول در این میدان این کار مهم رقم بخورد.

وی گفت: امیدواریم این پروژه زودتر از زمان پیش بینی شده به بهره برداری برسد.

رئیس جمهور ادامه داد: به مردم اطمینان می‌دهم که مقدمات کار فراهم شده و پیمانکاران مشخص شده اند بودجه و اعتبارات نیز تأمین شده است.

وی افزود: فکر می‌کنیم با سرعتی که شکل می‌گیرد پروژه بسیار زودتر از زمانی که فکر می‌کنیم بسیار به سامان خواهد رسید.

رئیسی بیان داشت: بهره برداری از این پروژه بسیار گره گشا برای مردم و همچنین در ارتباط شمال و جنوب کشور است.