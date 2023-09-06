تداوم ترافیک سنگین در محورهای شمالی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام مرکز کنترل ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا، وضعیت جوی و ترافیکی سراسر کشور در ساعت ۱۶ امروز بدین شرح است:
برخی از محورهای استانهای سیستان و بلوچستان به دلیل وزش باد و گرد و خاک با کاهش دید همراه شده است.
همچنین برخی از محورهای مواصلاتی کشور با ترافیک سنگین مواجه شده است که عبارتند از:
۱- محور کرج-چالوس مسیر جنوب به شمال (سرودار, سیاه بیشه و مرزن آباد)
۲- آزادراه تهران-شمال مسیر جنوب به شمال (تونل شماره ۱۸ و حدفاصل تونل البرز تا پل زنگوله)
۳- محور هراز مسیر جنوب به شمال (حدفاصل گزنک و محدوده بایجان)
۴- محور هراز مسیر شمال به جنوب (محدودههای سه راهی چلاو , بایجان و گزنک)
۵- آزادراه قزوین – رشت (حدفاصل منجیل تا رودبار)
۶- محور ایلام – سرابله –حمیل (محدوده تونل آزادی)
همچنین در محورهای ذیل شاهد ترافیک نیمه سنگین هستیم:
۱- محور فیروزکوه مسیر جنوب به شمال (دماوند)
۲- محور ایلام-مهران (کمربندی مهران مسیر رفت و برگشت)
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