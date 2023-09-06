تداوم ترافیک سنگین در محورهای شمالی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام مرکز کنترل ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا، وضعیت جوی و ترافیکی سراسر کشور در ساعت ۱۶ امروز بدین شرح است:

برخی از محورهای استان‌های سیستان و بلوچستان به دلیل وزش باد و گرد و خاک با کاهش دید همراه شده است.

همچنین برخی از محورهای مواصلاتی کشور با ترافیک سنگین مواجه شده است که عبارتند از:

۱- محور کرج-چالوس مسیر جنوب به شمال (سرودار, سیاه بیشه و مرزن آباد)

۲- آزادراه تهران-شمال مسیر جنوب به شمال (تونل شماره ۱۸ و حدفاصل تونل البرز تا پل زنگوله)

۳- محور هراز مسیر جنوب به شمال (حدفاصل گزنک و محدوده بایجان)

۴- محور هراز مسیر شمال به جنوب (محدوده‌های سه راهی چلاو , بایجان و گزنک)

۵- آزادراه قزوین – رشت (حدفاصل منجیل تا رودبار)

۶- محور ایلام – سرابله –حمیل (محدوده تونل آزادی)

همچنین در محورهای ذیل شاهد ترافیک نیمه سنگین هستیم:

۱- محور فیروزکوه مسیر جنوب به شمال (دماوند)

۲- محور ایلام-مهران (کمربندی مهران مسیر رفت و برگشت)