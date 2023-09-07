استخدام مربی امور آموزش معلولین

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید طریفی حسینی با اشاره به استخدام در شغل مربی امور آموزش معلولین، اظهار کرد: برای اولین بار در دو دهه اخیر، شرایطی برای وزارت آموزش و پرورش فراهم شده است که بتواند جذب نیروی توانبخشی متخصص برای این مدارس استثنایی و مراکز داشته باشد.
وی افزود: مراکز جامع سنجش، آموزش، توانبخشی و مداخله بهنگام جدیداً ایجاد شدهاند و حالت ارتقا یافته مراکز مشکلات ویژه یادگیری هستند که ارتقای کارکردی و مأموریتی پیدا کردهاند.
رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی، با اشاره به نیروهای توانبخشی که در سالهای گذشته فعالیت داشته اند، خاطرنشان کرد: اکثر این همکاران به سن بازنشستگی رسیدهاند، یا از سیستم خارج شدهاند و یا در یکی، دو سال آینده باید بازنشسته شوند و جایگزین کردن آنان برای سازمان چالش بوده است.
طریفی حسینی ادامه داد: هزار ردیف استخدامی توسط سازمان اداری و استخدامی به آموزش و پرورش استثنایی اختصاص داده شده که مجوز آن گرفته شده است و هماهنگیهای لازم انجام شده است.
وی با اشاره به زمان ثبتنام در آزمون، گفت: از روز جمعه ۱۷ شهریور ۱۴۰۲ فراخوان ثبتنام از طریق مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به آدرس https://hrtc.ir منتشر میشود و به مدت دو هفته متقاضیان میتوانند در این آزمون ثبتنام کنند.
رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی تاکید کرد: متقاضیان را تحت عنوان مربی امور آموزش معلولان استخدام میکنیم و کاردرمان و گفتاردرمان هستند که قرار است کار توانبخشی را انجام دهند.
طریفی حسینی با بیان اینکه آزمون استخدامی ۲۰ یا ۲۱ مهر برگزار میشود، گفت: ۱۷ مهر ماه کارت ورود به جلسه آزمون منتشر میشود، مکان و ساعت برگزاری و حوزه امتحانی در کارت ورود به جلسه متقاضیان مشخص میشود و آزمون به صورت متمرکز در مراکز استانها برگزار میشود.
وی ادامه داد :۴۰ درصد نمره آزمون است که شرط ورود به مرحله ارزیابی تکمیلی است و۶۰ درصد هم از طریق ارزیابی تکمیلی خواهد بود که نمره متقاضیان تعیین میشود، ضمن اینکه از نظر توزیع جنسیتی، مردان و زنان به یک نسبت میتوانند در این آزمون شرکت کنند.
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