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۱۶ شهریور ۱۴۰۲، ۱۴:۱۹

بازگشت ملی پوشان تکواندو به تمرینات

بازگشت ملی پوشان تکواندو به تمرینات

دور جدید تمرینات تیم ملی تکواندو برای حضور در بازیهای آسیایی از صبح امروز در خانه تکواندو آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حضور در بازی‌های آسیایی هانگژو و سومین مرحله از رقابت‌های گرندپری در تائویان چین دو هدف بعدی تیم ملی است. بر همین اساس اعضای تیم ملی تکواندو پس از درخشش در مسابقات گرندپری پاریس که با کسب دو مدال و یک نقره همراه بود، از صبح امروز تمرینات خود را حضور کلیه اعضا در خانه تکواندو آغاز کرد.

آرین سلیمی، میرهاشم حسینی، متین رضایی، حسین لطفی، علیرضا حسین پور، مهدی حاجی موسایی، ابوالفضل زندی، مهران برخورداری، ابوالفضل عباسی، امیرمحمد بخشی، سجاد مردانی، عرفان بزرگی و ابوالفضل یعقوبی تکواندوکاران دعوت شده به در اردوی تیم ملی هستند.

هدایت تیم ملی تکواندو برعهده بیژن مقانلو است. مجید افلاکی و نعیما خواجوی به عنوان اعضای کادر فنی در کنار وی قرار دارد.

کد مطلب 5880948

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