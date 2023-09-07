دستگیری کلاهبردار ۳۰۰ میلیاردی در بندر انزلی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عزیزاله ملکی امروز پنجشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهار کرد: شهروندان جهت معامله املاک باید تا حصول اطمینان از مالکیت طرف مقابل از تنظیم قرار داد، پرداخت وجه یا انتقال اسناد ملک خود به نام فروشنده خودداری کنند.

وی افزود: شهروندان با حفظ هوشیاری، توجه به هشدارها و توصیه‌های پلیس را جدی گرفته و با دقت در انجام معاملات، از سودجویی کلاهبرداران جلوگیری کنند.

سردار ملکی ادامه داد: در پی شکایت ۵ نفر در شهرستان بندرانزلی مبنی بر اینکه فردی با جلب اعتماد و فروش آپارتمان‌های نوساز دیگران به آنان، اسناد ملکی مربوط به خانه‌های ویلایی آنها را به نام خودش منتقل و پس از کلاهبرداری متواری شده است، پیگیری موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

فرمانده انتظامی گیلان با بیان اینکه پس از اخذ اظهارات شکات، بررسی پرونده‌ها و تحقیقات فنی صورت گرفته، صحت موضوع محرز شد، افزود: با اقدامات پلیسی، محل اختفا متهم در یک ویلا در حاشیه شهرستان بندرانزلی شناسایی و با هماهنگی قضائی این فرد دستگیر شد.

این مقام ارشد انتظامی با اعلام اینکه متهم در مواجهه با دلایل، مستندات و مدارک پلیس به جرم خود مبنی کلاهبرداری ۳۰۰ میلیارد ریالی با ترفند تملک خانه‌های ویلایی شکات و فروش آپارتمان‌های نوساز غیر به آنها اعتراف کرد، اضافه کرد: کلاهبردار ۴۹ ساله غیر بومی با تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت و روانه زندان شد.

سردار ملکی با تاکید بر اینکه افراد سودجو و کلاهبردار از هر شیوه‌ای برای رسیدن به مقاصد شوم خود و فریب افراد استفاده می‌کنند، تصریح کرد: در این زمینه مردم باید دقت و هوشیاری خود را در مواجهه با این افراد بکار ببرند و در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.