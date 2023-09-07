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۱۶ شهریور ۱۴۰۲، ۱۴:۰۶

فرمانده انتظامی گیلان خبر داد؛

دستگیری کلاهبردار ۳۰۰ میلیاردی در بندر انزلی

دستگیری کلاهبردار ۳۰۰ میلیاردی در بندر انزلی

رشت- فرمانده انتظامی گیلان از دستگیری فردی که با ترفند تملک خانه‌های ویلایی و فروش آپارتمان‌های نوساز متعلق به دیگران اقدام به کلاهبرداری ۳۰۰ میلیارد ریالی در بندر انزلی کرده بود خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عزیزاله ملکی امروز پنجشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهار کرد: شهروندان جهت معامله املاک باید تا حصول اطمینان از مالکیت طرف مقابل از تنظیم قرار داد، پرداخت وجه یا انتقال اسناد ملک خود به نام فروشنده خودداری کنند.

وی افزود: شهروندان با حفظ هوشیاری، توجه به هشدارها و توصیه‌های پلیس را جدی گرفته و با دقت در انجام معاملات، از سودجویی کلاهبرداران جلوگیری کنند.

سردار ملکی ادامه داد: در پی شکایت ۵ نفر در شهرستان بندرانزلی مبنی بر اینکه فردی با جلب اعتماد و فروش آپارتمان‌های نوساز دیگران به آنان، اسناد ملکی مربوط به خانه‌های ویلایی آنها را به نام خودش منتقل و پس از کلاهبرداری متواری شده است، پیگیری موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

فرمانده انتظامی گیلان با بیان اینکه پس از اخذ اظهارات شکات، بررسی پرونده‌ها و تحقیقات فنی صورت گرفته، صحت موضوع محرز شد، افزود: با اقدامات پلیسی، محل اختفا متهم در یک ویلا در حاشیه شهرستان بندرانزلی شناسایی و با هماهنگی قضائی این فرد دستگیر شد.

این مقام ارشد انتظامی با اعلام اینکه متهم در مواجهه با دلایل، مستندات و مدارک پلیس به جرم خود مبنی کلاهبرداری ۳۰۰ میلیارد ریالی با ترفند تملک خانه‌های ویلایی شکات و فروش آپارتمان‌های نوساز غیر به آنها اعتراف کرد، اضافه کرد: کلاهبردار ۴۹ ساله غیر بومی با تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت و روانه زندان شد.

سردار ملکی با تاکید بر اینکه افراد سودجو و کلاهبردار از هر شیوه‌ای برای رسیدن به مقاصد شوم خود و فریب افراد استفاده می‌کنند، تصریح کرد: در این زمینه مردم باید دقت و هوشیاری خود را در مواجهه با این افراد بکار ببرند و در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

کد مطلب 5880984

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