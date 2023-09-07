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۱۶ شهریور ۱۴۰۲، ۲۰:۱۱

یاران قدیمی بهم رسیدند

پیروزی پرسپولیس در دیدار تدارکاتی مقابل سپیدرود

پیروزی پرسپولیس در دیدار تدارکاتی مقابل سپیدرود

تیم فوتبال پرسپولیس امروز در دیداری تدارکاتی به مصاف سپیدرود رشت رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، سرخپوشان پایتخت امروز در دیداری تدارکاتی در ورزشگاه کاظمی میزبان سپیدرود رشت بودند و در پایان با گل‌های شهاب زاهدی (۲ گل) و میلاد سورگی به برتری رسیدند.

* در دقیقه ۵، ارسال زمینی سعید صادقی در محوطه جریمه به شهاب زاهدی رسید و او با یک شوت دقیق گل اول را به ثمر رساند.

* در دقیقه ۴۵ سپیدرود به وسیله میلاد پورصف‌شکن بازی را به تساوی کشاند.

* با آغاز نیمه دوم پرسپولیس خیلی زود به گل دوم رسید. شوت امید عالیشاه روی ضربه ایستگاهی به دیوار مدافعان برخورد کرد و در برگشت شهاب زاهدی با یک شوت زیبای از راه دور با پای راست گل دوم پرسپولیس و خودش را به ثمر رساند.

* در دقیقه ۸۶ نیز میلاد سورگی روی پاس رو به جلوی علیرضا بابایی گل سوم را زد تا بازی با نتیجه سه بر یک به سود پرسپولیس به پایان برسد.

پرسپولیس در این بازی در غیاب ۸ ملی‌پوش خود (بیرانوند، پورعلی‌گنجی، امیری، سرلک، ترابی، سلمانی، احمدی و هنانوف) به میدان رفت.

کد مطلب 5881099

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