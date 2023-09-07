احتمال وقوع سیل و آبگرفتگی در ۶ استان کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک محمودی سرپرست سازمان امداد و نجات هلال احمر گفت: بر اساس اعلام هشدار هواشناسی سطح نارنجی فردا جمعه در گیلان، مازندران، غرب گلستان، شرق و شمال اردبیل و شمال شرق آذربایجان شرقی و شنبه در شمال شرق آذربایجان شرقی و شمال اردبیل و یک‌شنبه در شمال آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران و ارتفاعات گلستان با بارش شدید باران و سیلاب مواجه می‌شویم.

وی در ادامه بیان کرد: امدادگران هلال احمر در این استان‌ها به حالت آماده باش درآمده اند.

توصیه‌های ایمنی هنگام وقوع سیل

برای آگاهی و اطلاع بیشتر از وضعیت پیشروی سیل به پیام‌های رادیو و تلویزیون گوش دهید.

در صورت آگاهی از خطر وقوع سیل همسایه‌ها و اطرافیان را که در معرض خطر هستند باخبر کنید.

از جویبارها، کانال‌های فاضلاب، تنگه‌ها و… که به ظاهر آرام‌اند دور شوید، زیرا به طور ناگهانی و بدون هشدار باعث ایجاد سیل می‌شوند.

در آب سیل در حال جریان و حرکت راه نروید، سرعت آن ممکن است باعث به هم خوردن تعادل و افتادن شما در آب روان شود.