دیدار اعضای تیم فوتبال پرسپولیس با فرزندان هوادار فقید

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، زنده یاد کیوان صالحی هوادار متعصب پرسپولیس و اهل رباط کریم، متولد ۱۴ شهریور سال ۱۳۵۷ متأهل و داری دو دختر بیست ساله و ۷ ساله بود. وی مربی و پیشکسوت فوتبال رباط کریم و بیش از ۲۵ سال، بازی‌های پرسپولیس را در ورزشگاه به تماشا می‌نشست و طرفدار پرسپولیس بود که در بازی فینال جام حذفی، بر اثر فشار و استرس بازی، سکته کرد و دار فانی را وداع گفت.

هوادار فقید پرسپولیس که عمرش را با آخرین بازی پرسپولیس در فصل قبل، تمام کرد، به عنوان هوادار نمونه سال تیم انتخاب و امروز یکشنبه دختر کوچک‌تر و برادرزاده‌اش همراه با برادر بزرگترش به محل تمرین پرسپولیس دعوت شدند و یاد و خاطره این هوادار فقید را گرامی داشتند.