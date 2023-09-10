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۱۹ شهریور ۱۴۰۲، ۲۲:۳۶

دیدار اعضای تیم فوتبال پرسپولیس با فرزندان هوادار فقید

دیدار اعضای تیم فوتبال پرسپولیس با فرزندان هوادار فقید

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با فرزند زنده یاد کیوان صالحی هوادار متعصب پرسپولیس و اهل رباط کریم دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، زنده یاد کیوان صالحی هوادار متعصب پرسپولیس و اهل رباط کریم، متولد ۱۴ شهریور سال ۱۳۵۷ متأهل و داری دو دختر بیست ساله و ۷ ساله بود. وی مربی و پیشکسوت فوتبال رباط کریم و بیش از ۲۵ سال، بازی‌های پرسپولیس را در ورزشگاه به تماشا می‌نشست و طرفدار پرسپولیس بود که در بازی فینال جام حذفی، بر اثر فشار و استرس بازی، سکته کرد و دار فانی را وداع گفت.

هوادار فقید پرسپولیس که عمرش را با آخرین بازی پرسپولیس در فصل قبل، تمام کرد، به عنوان هوادار نمونه سال تیم انتخاب و امروز یکشنبه دختر کوچک‌تر و برادرزاده‌اش همراه با برادر بزرگترش به محل تمرین پرسپولیس دعوت شدند و یاد و خاطره این هوادار فقید را گرامی داشتند.

کد مطلب 5883246

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