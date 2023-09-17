به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن باقریشکیب بیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین شرایط آب و هوای همدان طی روزهای آینده اظهار کرد: پنج روز آینده آسمان استان صاف و آفتابی خواهد بود و ساعات بعدازظهر وزش موقت باد را خواهیم داشت.
وی افزود: از نظر نوسانات دمایی، طی امروز و فردا تغییر محسوسی نداریم.
کارشناس هواشناسی استان همدان با بیان اینکه از روز سهشنبه دمای صبحگاهی بین دو تا سه درجه سلسیوس خنکتر میشود، گفت: دمای کمینه در اکثر نقاط استان طی صبح سهشنبه و صبح چهارشنبه به کمتر از ۱۰ درجه سلسیوس خواهد رسید.
باقریشکیب خاطرنشان کرد: روز گذشته گرمترین دما را از ایستگاههای هواشناسی اسدآباد، قهاوند و فامنین با ۳۱ درجه سلسیوس داشتیم و صبح امروز خنکترین دما از ایستگاههای هواشناسی همدان و اسدآباد با ۱۰ درجه سلسیوس گزارش شده است.
کارشناس مرکز پیشبینی هواشناسی استان همدان عنوان کرد: دمای هوا در همدان طی ۲۴ ساعت گذشته بین ۲۹ و ۱۰ درجه سلسیوس در نوسان بوده است.
وی افزود: دمای بیشینه در همدان در ساعات بعدازظهر به ۳۰ درجه سلسیوس خواهد رسید.
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