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۲۶ شهریور ۱۴۰۲، ۱۲:۴۷

کارشناس مرکز پیش‌بینی هواشناسی استان همدان:

همدانی‌ها منتظر خنکی هوا باشند/ کمینه دما به ۱۰ درجه می‌رسد

همدانی‌ها منتظر خنکی هوا باشند/ کمینه دما به ۱۰ درجه می‌رسد

همدان- کارشناس مرکز پیش‌بینی هواشناسی استان همدان گفت: دمای صبحگاهی در سطح استان همدان بین دو تا سه درجه سلسیوس خنک‌تر خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن باقری‌شکیب بیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین شرایط آب و هوای همدان طی روزهای آینده اظهار کرد: پنج روز آینده آسمان استان صاف و آفتابی خواهد بود و ساعات بعدازظهر وزش موقت باد را خواهیم داشت.

وی افزود: از نظر نوسانات دمایی، طی امروز و فردا تغییر محسوسی نداریم.

کارشناس هواشناسی استان همدان با بیان اینکه از روز سه‌شنبه دمای صبحگاهی بین دو تا سه درجه سلسیوس خنک‌تر می‌شود، گفت: دمای کمینه در اکثر نقاط استان طی صبح سه‌شنبه و صبح چهارشنبه به کمتر از ۱۰ درجه سلسیوس خواهد رسید.

باقری‌شکیب خاطرنشان کرد: روز گذشته گرم‌ترین دما را از ایستگاه‌های هواشناسی اسدآباد، قهاوند و فامنین با ۳۱ درجه سلسیوس داشتیم و صبح امروز خنک‌ترین دما از ایستگاه‌های هواشناسی همدان و اسدآباد با ۱۰ درجه سلسیوس گزارش شده است.

کارشناس مرکز پیش‌بینی هواشناسی استان همدان عنوان کرد: دمای هوا در همدان طی ۲۴ ساعت گذشته بین ۲۹ و ۱۰ درجه سلسیوس در نوسان بوده است.

وی افزود: دمای بیشینه در همدان در ساعات بعدازظهر به ۳۰ درجه سلسیوس خواهد رسید.

کد مطلب 5887627

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