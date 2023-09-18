اتحادیه اروپا به باتری های لیتیومی چینی وابسته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این درحالی است که قبل از درگیری روسیه و اوکراین، این منطقه برای انرژی به روسیه وابسته بود.

این گزارش برای رهبران اتحادیه اروپا تهیه شده و مبنایی برای مذاکرات امنیت اقتصادی منطقه در جلسه رهبران اروپا در گرانادا واقع در اسپانیا است.

رهبران اروپا که از افزایش قدرت اقتصادی چین نگران هستند، پیشنهادهای کمیسیون این منطقه برای کاهش ریسک وابستگی به چین و نیاز به متنوع سازی به سمت آفریقا و آمریکای لاتین را بررسی می کنند. در گزارش مذکور اشاره شده به دلیل ماهیت متناوب منابع انرژی های تجدیدپذیر مانند انرژی بادی یا خورشیدی، اروپا نیازمند روش هایی برای ذخیره انرژی است تا به هدف خود برای از بین بردن انتشار گازهای گلخانه ای تا ۲۰۵۰ میلادی دست یابد.

در بخشی از این سند آمده است: این روند تقاضا برای باتری های لیتیوم یونی و سلول های سوختی را به شدت افزایش می دهد. پیش بینی می شود روند افزایش تقاضا برای این موارد در سال های آینده بین ۲۰ تا ۳۰ بار افزایش یابد.

هرچند اتحادیه اروپا وضعیت قدرتمندی در فازهای واسطه گری و سرهم بندی سرهم بندی الکترولایزرها دارد و بیش از ۵۰ درصد بازار جهانی را به خود اختصاص داده، به شدت به سلول های سوختی و باتری های لیتیوم یونی وابسته است که برای تولید وسایل نقلیه برقی حیاتی هستند.

در گزارش نوشته شده است: بدون اتخاذ اقدامات قدرتمند، اکوسیستم اتحادیه اروپا احتمالا تا ۲۰۳۰ میلادی به شیوه ای متفاوت از روسیه اما با همان شدت به چین وابسته شود.

طبق آمار کمیسیون اتحادیه اروپا در ۲۰۲۱ میلادی، یک سال قبل از حمله روسیه به اوکراین، اتحادیه اروپا بیش از ۴۰ درصد گاز مصرفی ، ۲۷ درصد نفت و ۴۶ درصد زغالسنگ وارداتی خود را از روسیه تهیه می کرد.

پایان دادن به بخش مهمی از خرید انرژی از روسیه سبب شد قیمت مصرف کننده انرژی در این منطقه افزایش یابد.

البته باتری های لیتیومی و سلول های سوختی تنها نقاط ضعف اتحادیه اروپا نیستند. طبق گزارش تهیه شده سناریو مشابهی ممکن است در حوزه فناوری دیجیتال نیز اتفاق بیفتد. پیش بینی ها حاکی از آن است که تقاضا برای دستگاه های دیجیتال مانند حسگرها، پهپادها، مخازن داده، تجهیزات ذخیره سازی و شبکه های انتقال داده در دهه جاری به شدت رشد می کند.

تا ۲۰۳۰ میلادی وابستگی اتحادیه اروپا به کشورهای خارجی ممکن است بهره وری را کاهش دهد.