کار ضعیف و متوسط خارجی نخواهیم داشت/کسی حق ندارد بودجه را هدر دهد

مهدی حامدسقایان دبیر چهل و دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر درباره وضعیت گروه‌های خارجی متقاضی حضور در بخش بین‌الملل این دوره از جشنواره، به خبرنگار مهر گفت: بر خلاف تصور خودم استقبال فوق‌العاده‌ای از سوی گروه‌ها و هنرمندان خوب و بزرگ خارجی برای حضور در چهل و دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر انجام شده است. چون تا پایان آبان فرصت ارائه تقاضا برای حضور در بخش بین‌الملل جشنواره وجود دارد هنوز نمی‌توانیم آمار دقیقی از گروه‌ها، هنرمندان و کشورهای متقاضی ارائه بدهیم.

وی اظهار کرد: مد نظرمان این است که هنرمندان به روز تئاتر جهان در جشنواره حضور پیدا کنند که علاوه بر اجرای کارهای شاخص، بتوانیم با حضورشان کارگاه‌های تخصصی تئاتر نیز برگزار کنیم.

حامدسقایان یادآور شد: با توجه به بودجه جشنواره، تلاش داریم تا با کمترین بودجه کارهای خارجی بزرگ و خوبی را در جشنواره چهل و دوم میزبانی کنیم.

دبیر چهل و دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر در ادامه سخنان خود تصریح کرد: هنرمندان تئاتر ایران مطمئن باشند که در این دوره از جشنواره اصلاً کارهای خارجی ضعیف و متوسط نخواهیم داشت. بودجه جشنواره تئاتر فجر سرمایه ملی است و نه من و نه هیچ فرد دیگری حق ندارد این بودجه را بیهوده هدر دهد.

وی با بیان اینکه علاقه‌مند است تا در جشنواره تئاتر فجر میزبان آثاری از تئاتر مدرن شرق آسیا هم باشد، توضیح داد: در حال رایزنی هستیم تا اگر میسر شود میزبان رپرتواری از چند تئاتر مدرن شرق آسیا باشیم. منظور نمایش‌های آئینی و سنتی کشورهای شرق آسیا نیست چون این آثار مناسب جشنواره نمایش‌های آئینی و سنتی هستند. اگر امکان اجرای رپرتوار فراهم نشود تلاش می‌کنیم میزبان یک تئاتر مدرن از شرق آسیا به ویژه کشور چین باشیم.

حامدسقایان تأکید کرد: در چهل و دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر شاهد حضور افراد و گروه‌های ضعیف و متوسط نخواهیم بود. با چند استاد بزرگ تئاتر جهان گفتگو کرده‌ایم تا بتوانیم در صورت امکان در جشنواره میزبان‌شان باشیم. رایزنی‌ها در دست انجام است و تمام تلاش خود را برای هر چه بهتر و با کیفیت برگزار شدن جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به کار می‌گیریم.