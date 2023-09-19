قصه تکراری ازدحام در میکسدزون ورزشگاه و حضور افراد متفرقه

به گزارش خبرنگار مهر پس از پایان دیدار پرسپولیس و النصر که منجر به پیروزی میهمان شد، هنگام خرج بازیکنان از ورزشگاه در منطقه میکسدزون ازدحام بیش از اندازهای رخ داد که این مسئله باعث اعتراض رسانههای خبری شد.
حضور مأموران هم تأثیر چندانی در آرامش نداشت و حتی کار به جایی رسید که بین خبرنگاران و مأموران بحث لفظی پیش آمد؛ منطقهای که اختصاص به مصاحبه خبرنگاران با بازیکنان و اعضای کادر فنی تیمها دارد همیشه در اختیار افراد ناشناسی است که مشخص نیست از کجا و چگونه به آنجا راه پیدا میکنند تا بتوانند با بازیکنان محبوبشان عکسی به یادگار بگیرند و در پایان هم همیشه مقصر اصلی در این ازدحام و شلوغی و بی نظمیها، خبرنگاران هستند که فقط دنبال انجام وظیفه هستند.
نظر شما