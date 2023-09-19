خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: در حالیکه سوریه طی سال‌های گذشته نشان داده است در برابر فشارها و تجاوزات جریان‌های منطقه‌ای و بین المللی تسلیم نمی‌شود، آمریکا و رژیم صهیونیستی برای پیشبرد نقشه‌های خود به دنبال تحریک جبهه‌های مختلف در این کشور و به دست گرفتن کنترل استان‌های مرزی هستند.

روزنامه رأی الیوم در خصوص سوریه نوشت: کشورهای استعمارگر به تلاش‌های خود برای به راه انداختن جنگ فرسایشی علیه نظام حاکم سوریه و ملت این کشور ادامه می‌دهند. هر چقدر که سوریه به نقطه پایان بحران نزدیک می‌شود آمریکا با نقشه‌های شوم خود تلاش می‌کند این کشور را به نقطه آغاز بازگرداند. نقش جریان‌های بین المللی و منطقه‌ای برای به آتش کشیدن جبهه‌های مختلف در سوریه بیانگر تمایل واشنگتن برای بازگرداندن این کشور به دوران گذشته است.

آمریکا و رژیم صهیونیستی درصدد آن هستند که تمام جبهه‌ها در سوریه را بحرانی کنند چرا که نقشه‌های آنها برای تسلیم کردن بشار اسد رئیس جمهور سوریه و پذیرش شروطشان از سوی وی شکست خورده است. آنها نتوانستند تفکرات و اعتقادات بشار اسد در خصوص مسأله فلسطین و مسائل مربوط به ملت‌های محور مقاومت را تغییر دهند.

در حالیکه بازوهای تروریستی رژیم صهیونیستی در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری بشار اسد به دنبال هدف قرار دادن وی هستند، رئیس جمهور سوریه در محل استقرار خود ایستاده و از ملت و کشور خود بدون هیچ ترسی دفاع می‌کند. آیا تل آویو تبعات هدف قرار دادن رهبران سوریه را می‌دانند و فکر می‌کنند دمشق نسبت به نقشه‌های رژیم صهیونیستی در خصوص مشغول کردن جبهه‌های مختلف در سوریه غافل است؟ حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران چندی قبل تاکید کرده بود که سرویس‌های جاسوسی خارجی به دنبال بازگرداندن گروه‌های تروریست به شرق فرات و ادلب هستند. آمریکایی‌ها امروزه تلاش می‌کنند مناطق و استان‌های مرزی را در راستای محاصره آنها و تسلیم شدنشان در برابر اشغال از سوی گروهک‌های تروریستی هدف قرار دهند.

روزنامه القدس العربی در خصوص کشورهای آفریقایی نوشت: آفریقا دیگر تحمل موضع گیری ها و سیاست‌های استعماری را ندارد چرا که دوره این سیاست‌ها مدتهاست که گذشته است. به نظر می‌رسد وقوع کودتاهای پی در پی در قاره آفریقا بخش جدایی ناپذیر از زندگی سیاسی و نظامی کشورهای این قاره شده است. جریان‌های داخلی از انتقال قدرت و مجال دادن به جریان‌های معارض برای رسیدن به قدرت ناتوان هستند. ملت‌های این کشورها احساس می‌کنند که نظام‌های حاکم بر آنها تبدیل به میراث خانوادگی یا قبیله‌ای و سیاسی شده است.

روزنامه العربی الجدید به تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا اشاره کرد و نوشت: تلاش‌های صورت گرفته با حضور قطر و عمان برای تکمیل توافق تبادل زندانیان میان آمریکا و ایران موفقیت آمیز بود به طوریکه روز گذشته این روند با نظارت دوحه صورت پذیرفت و پنج زندانی از سوی تهران و پنج زندانی از سوی واشنگتن آزاد شدند. اجرای توافق مذکور امیدها را نسبت به توافقات بیشتر میان آمریکا و ایران در دیگر زمینه‌ها به ویژه مسائل هسته‌ای افزایش داده است.

روزنامه لبنانی الاخبار در خصوص سوریه نوشت: نیروهای ترکیه بر خلاف مواضع گذشته خود مانع تلاش‌های گروه تروریستی هیأت تحریر الشام به سرکردگی ابومحمد الجولانی برای نفوذ به حومه حلب با هدف دسترسی به یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های قاچاق میان مناطق تحت کنترل تروریست‌ها و مواضع عناصر قسد تحت حمایت آمریکا شدند. هیأت تحریر الشام کنترل این منطقه را بعد از وقوع برخی شورش‌ها در گروه‌های وابسته به خود از دست داد. این موضع گیری ترکیه سوالات زیادی را به وجود آورده است به ویژه آنکه اقدام برخی سرکردگان این گروه تروریستی مبنی بر انتقال اطلاعات به سرویس‌های امنیتی غربی خشم آنکارا را برانگیخته است.

روزنامه لبنانی البناء در خصوص اجرای توافق تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا نوشت: دولت‌های ایران و آمریکا بعد از برگزاری مذاکرات طی ۲ سال گذشته با مشارکت عمان و قطر موفق شدند توافق تبادل پنج زندانی را در ازای آزاد سازی شش میلیارد دلار از اموال بلوکه شده تهران در کره جنوبی به دلیل تحریم‌های واشنگتن عملیاتی کنند. با این اقدام ایران می‌تواند در گام‌های مشابه اموال بلوکه شده خود در عراق و ژاپن را که چندین میلیارد دلار است آزاد کرده و در زمینه‌های مختلف از جمله مسائل پزشکی و دارویی هزینه کند.

روزنامه سوری الثوره در خصوص نشست گروه ۷۷ در پایتخت کوبا نوشت: اهمیت گروه‌ها و مجموعه‌هایی که امروزه تشکیل می‌شوند بر بُعد اقتصادی متمرکز شده است چرا که اساساً چالش اصلی کشورهای عضو این گروه‌ها مسائل اقتصادی است. سوریه، کوبا، ونزوئلا، ایران و.... جزو کشورهایی هستند که در معرض اقدامات آمریکا و کشورهای غربی برای تحریم و فشار اقتصادی قرار گرفته اند. پیام مشارکت سوریه در این نشست ضرورت همگرایی برای شکستن تحریم‌های اقتصادی غرب علیه کشورهای عضو گروه ۷۷ است.

روزنامه المراقب العراقی به نقل از سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران نوشت: مقاومت و پایداری ملت ایران به رهبری امام خمینی (ره) در هشت سال دفاع مقدس باعث شد مسیر جنگ تغییر پیدا کند. این تغییر در تاریخ جدید در نهایت به تغییر وجهه ایران در اذهان جهانیان انجامید. تاریخ مردم ایران پیش از دفاع مقدس و انقلاب اسلامی و بعد از آن تغییر کرد و شکل جدیدی به خود گرفت.