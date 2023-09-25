روسیه و ترکیه درباره توافق غلات در سازمان ملل گفتگو کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «سرگئی ورشینین»، معاون وزیر امور خارجه روسیه در حاشیه نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل با «بوراک آک‌جاپار»، همتای ترکیه‌ای خود دیدار و درباره اوضاع پیرامون توافق غلات، تحولات قره باغ و سوریه گفت‌وگو کرد.

در بیانیه وزارت خارجه روسیه درباره این دیدار آمده است: «طرفین به تفصیل در مورد وضعیت توافقات ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۲ استانبول پس از خاتمه ابتکار غلات دریای سیاه گفتگو کردند. علاوه بر آن تحولات روند حل و فصل مسائل قره باغ کوهستانی و وضعیت کنونی سوریه مورد توجه طرفین قرار گرفت.»

براساس این بیانیه، طرفین همچنین بر اهمیت تضمین امنیت غذایی جهانی و حمایت از فقیرترین کشورها تاکید و توافق کردند که هیچ جایگزینی برای روش‌های سیاسی و دیپلماتیک جهت حل بحران‌های منطقه‌ای وجود ندارد.

پیش از این نیز، رئیس‎‌جمهور ترکیه درباره وضعیت توافق صادرات غلات از بنادر دریای سیاه با دبیر کل سازمان ملل گفتگو کرده بود.

یک منبع دیپلماتیک در آنکارا درباره توافق غلات روسیه و اوکراین گفت که رئیس جمهور ترکیه پیش تر نیز به تحقق شرایط برای احیای صادرات غلات و ادامه کار توجه کرده بود و انتظار می‌رود که شرایط خاص برای احیای مؤثر و سریع توافق در نشستی در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک مورد بحث قرار گیرد.

به گفته این منبع آگاه آنکارا قصد داشت از سازمان ملل بخواهد که پیشنهادات روسیه را در چارچوب معامله غلات تکمیل کند و اقداماتی را که باید انجام شود را تعیین کرد. دستور کار دیدار اردوغان و گوترش شامل ارسال نامه جدیدی در مورد این توافقات به روسیه بود.

دبیر کل سازمان ملل نیز دو هفته پیش اعلام کرد که در دیدار با «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه، «ولودیمیر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین و «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه درباره توافق غلات گفتگو خواهد کرد. دبیر کل سازمان ملل بر ضرورت تمدید توافق غلات تاکید کرد و نسبت به پیامدهای گسترده خاتمه این توافق هشدار داد.

توافق صادرات امن غلات از دریای سیاه بین روسیه و اوکراین که پارسال با وساطت ترکیه و سازمان ملل امضا شد، ۱۸ ژوئیه امسال پایان یافت و دولت روسیه اعلام کرد تمایلی به تمدید اجرای این توافق ندارد. ولادیمیر پوتین تأکید کرد با وجود تلاش‌های سازمان ملل، غربی‌ها شرایط توافق و مفاد مربوط به مسکو را اجرا نکردند. رئیس‌جمهور و مقامات ارشد روسیه بارها اعلام کردند که بیشتر غلات اوکراین به غرب صادر می‌شود و هدف اصلی این توافق، یعنی کمک به کشورهای نیازمند، از جمله کشورهای آفریقایی، هرگز محقق نشد.