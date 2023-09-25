کشف ۱۷۴ کیلو و ۷۰ گرم مواد مخدر از نوع شیشه مایع در ارومیه

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی با اعلام این خبر بیان کرد: با اطلاع از حمل مقدار قابل توجهی از مواد مخدر توسط یک دستگاه کامیون اسکانیا با دستور قضائی و همکاری با پلیس مبارزه با مواد مخدر طی یک عملیات خودرو متوقف و در بازرسی از آن مقدار ۱۷۴ کیلو و ۷۰ گرم مواد مخدر از نوع شیشه مایع که به صورت ماهرانه‌ای جاسازی شده بود کشف شد.

مقام ارشد قضائی آذربایجان غربی افزود: در این زمینه یک نفر دستگیر و کامیون حامل مواد مخدر توقیف و تحویل پارکینگ شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شد.

عتباتی بر مبارزه بی امان با سوداگران مرگ که آرامش و امنیت خانواده‌ها را هدف قرار داده‌اند تاکید کرد و گفت که دستگاه قضائی استان به هیچ وجه با این افراد مماشات نکرده و مبارزه بی امان خود را با آن‌ها ادامه خواهد داد.