  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۳ مهر ۱۴۰۲، ۱۰:۴۶

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی خبر داد؛

کشف ۱۷۴ کیلو و ۷۰ گرم مواد مخدر از نوع شیشه مایع در ارومیه

کشف ۱۷۴ کیلو و ۷۰ گرم مواد مخدر از نوع شیشه مایع در ارومیه

ارومیه-رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از کشف ۱۷۴ کیلو و ۷۰ گرم مواد مخدر از نوع شیشه مایع در ارومیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی با اعلام این خبر بیان کرد: با اطلاع از حمل مقدار قابل توجهی از مواد مخدر توسط یک دستگاه کامیون اسکانیا با دستور قضائی و همکاری با پلیس مبارزه با مواد مخدر طی یک عملیات خودرو متوقف و در بازرسی از آن مقدار ۱۷۴ کیلو و ۷۰ گرم مواد مخدر از نوع شیشه مایع که به صورت ماهرانه‌ای جاسازی شده بود کشف شد.

مقام ارشد قضائی آذربایجان غربی افزود: در این زمینه یک نفر دستگیر و کامیون حامل مواد مخدر توقیف و تحویل پارکینگ شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شد.

عتباتی بر مبارزه بی امان با سوداگران مرگ که آرامش و امنیت خانواده‌ها را هدف قرار داده‌اند تاکید کرد و گفت که دستگاه قضائی استان به هیچ وجه با این افراد مماشات نکرده و مبارزه بی امان خود را با آن‌ها ادامه خواهد داد.

کد مطلب 5894587

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها