به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر حسینی‌محراب عصر امروز سه‌شنبه در جلسه با مسئولان دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به قدمت حدوداً ۳۰ ساله ساختمان‌ها و نیاز به تعمیر و بازسازی خوابگاه‌ها بیان کرد: به دلیل مشکلات بودجه‌ای عملیات بازسازی مقداری با تأخیر آغاز شده اما با این وجود چند بلوک اصلی خوابگاه‌ها تعمیر و رنگ آمیزی شده است و دانشجویان در حال استقرار در آنها هستند.

وی افزود: سه بلوک نیز مربوط به دانشجویان نوورود است که در دست بازسازی است و پیمانکاران در حال کار هستند. طبق برنامه‌ای که مسئولان دانشگاه اعلام کرده‌اند تا هفته سوم مهرماه عمده کار انجام خواهد شد؛ البته بخشی نیز باقی خواهد ماند که تاکید کردیم با استفاده از پیمانکاران دیگر و ایجاد جبهه‌های کاری بیشتر شروع کنند تا بتوانند خوابگاه‌ها را به شرایط مناسب برسانند.

حسینی محراب اظهار کرد: در خصوص تجهیزات سرمایشی نیز بنا شده برای سال‌های آینده خوابگاه‌ها از پکیج ساختمان خارج شده و به کولرهای جداگانه مجهز شوند.

استاندار خوزستان عنوان کرد: همچنین با تشکل‌های دانشجویی دانشگاه شامل بسیج دانشجویی و انجمن اسلامی دانشگاه دیدار داشتیم و مشکلات مختلف تشکل‌های دانشجویی مورد بررسی قرار گرفت.

حسینی محراب بیان کرد: با ارتباط حسنه‌ای که میان تشکل‌های دانشجویی و اساتید و مسئولان دانشگاه وجود دارد، امیدواریم شاهد تحویل فارغ‌التحصیلانی نمونه و شایسته و در تراز انقلاب اسلامی به جامعه باشیم.

استاندار خوزستان با بیان اینکه باید تلاش کنیم خروجی دانشگاه الگوی همه اقشار جامعه باشد، افزود: امیدواریم دانشگاه‌های شهید چمران و جندی شاپور با پیشینه و قدمت درخشانی که دارند همچون گذشته به پرورش جوانان نخبه بپردازد و در کارهای علمی در سطح کشور پیشرو بوده و بتوانند در کاهش مشکلات استان مشارکت کنند.

حسینی محراب بیان کرد: همچنین نشستی با مدیران دانشگاه برگزار شد که مباحثی در خصوص مسائل بودجه‌ای دانشگاه و همچنین لزوم همکاری و مشارکت دستگاه‌ها با دانشگاه‌ها در راستای اختصاص موضوعات رساله‌ها و پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی به مسائل و چالش‌های مختلف استان مطرح شد.