دلار ۴۲۰۰ تومانی رسما حذف شد/ اعلام نرخ میانگین موزون ارز

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی اعلام کرد: با عنایت به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی (به ازای هر دلار) در سال ۱۴۰۱ متعاقب اجرای سیاست مردمیسازی یارانهها و با توجه به تغییرات ایجاد شده در نرخ تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی (حسب مصوبات مجمع عمومی بانک مرکزی) و بدین ترتیب عدم موضوعیت نرخ ۴,۲۰۰ تومان در معاملات ارزی کشور، بانک مرکزی با بررسی رویکرد متعارف در سطح بینالملل و با تأکید بر نرخهای مستخرج از معاملات رسمی در بازار، تصمیم گرفت تا نرخ میانگین موزون ارز را به عنوان نمایه و سنجهای از نرخ رایج معاملات بازار ارز محاسبه و منتشر کند.
در تشریح و تبیین این نرخ لازم به توضیح است، نرخ میانگین موزون ارز بر مبنای وزن مستخرج از حجم معاملات ارزی انجامشده در یک ماه گذشته با نرخهای اعلامی در سامانه معاملات الکترونیک ارز (ETS) در حوزه حواله (تالار حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران)، اسکناس (تالار ارز خدماتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران) و حواله کالاهای اساسی و ضروری (بر مبنای هر دلار معادل ۲۸۵۰۰۰ ریال) محاسبه میشود و کارکرد عملیاتی ندارد. لذا نرخ اعلامی، صرفاً یک نرخ محاسباتی و نمایهای است و نرخ معاملاتی محسوب نمیشود. به عبارتی این نرخ صرفاً حائز کارکرد پژوهشی و مطالعاتی برای اشخاص و مجامع داخلی و بینالمللی است.
نکته حائز اهمیت آن است که نرخ میانگین موزون سنجه مناسبی از نرخ تأمین ارز در حوزه تجارت کالایی و خدماتی ارائه میکند و با توجه به اینکه وزن بازارها بر اساس سابقه سی روز کاری گذشته لحاظ میشود، بررسی روند این نرخ به نحو مطلوبی میتواند تغییرات قیمتی در بخشهای مختلف بازار ارز را منعکس کند.
همچنین شایان ذکر است، سوابق این نرخ برای سالهای گذشته به صورت سری زمانی در دست تهیه است که متعاقباً پس از نهایی شدن آن به صورت عمومی در سامانههای بانک مرکزی انتشار مییابد تا مورد استفاده کلیه افراد از جمله پژوهشگران و محققان داخلی و خارجی قرار گیرد.
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