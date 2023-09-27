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۵ مهر ۱۴۰۲، ۱۳:۰۸

به اتهام فساد در میزبانی قطر؛

حکم بازداشت رئیس سابق کنفدراسیون فوتبال آسیا صادر شد

حکم بازداشت رئیس سابق کنفدراسیون فوتبال آسیا صادر شد

رئیس سابق کنفدراسیون فوتبال آسیا که از سال ۲۰۱۱ به دلیل دریافت رشوه به صورت مادام‌العمر محروم شده بود اکنون با پرونده‌ای دیگر و صدور حکم بازداشت مواجه شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد بن همام، رئیس سابق کنفدراسیون آسیا به اتهام «فساد در اعطای میزبانی جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲»، از سوی دادگاهی در فرانسه تحت تعقیب قضائی قرار گرفت.

روزنامه اکیپ فرانسه فاش کرده محمد بن همام از یکم تیر ۱۴۰۱ تحت پیگرد قرار گرفته است. بسیاری از او با عنوان عامل کلیدی پیروزی قطر در کسب میزبانی جام جهانی ۲۰۲۲ یاد می‌کنند. این حکم بازداشت در حالی صادر شده است که بن همام به هیچکدام از احضاریه‌های دادگاه پاسخی نداده بود.

بر اساس تحقیقاتی که در سال ۲۰۱۴ توسط ساندی تایمز منتشر شد، محمد بن همام در بین سالهای ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۰ مبلغ ۳۰۵,۰۰۰ یورو به رینالد تماری، رئیس کنفدراسیون فوتبال اقیانوسیه به منظور پیروزی قطر برای میزبانی جام جهانی پرداخت کرده بود.

کد مطلب 5896622

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