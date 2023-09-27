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۵ مهر ۱۴۰۲، ۱۲:۵۸

نشست فعالان قرآنی پیرامون برنامه تلویزیونی محفل برگزار شد

نشست فعالان قرآنی پیرامون برنامه تلویزیونی محفل برگزار شد

نشست فعالان قرآنی پیرامون برنامه تلویزیونی محفل با حضور دست‌اندرکاران برنامه، اساتید و فعالان قرآنی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست فعالان قرآنی پیرامون برنامه تلویزیونی محفل با حضور دست‌اندرکاران برنامه، اساتید و فعالان قرآنی برگزار شد.

نشست فعالان قرآنی پیرامون برنامه تلویزیونی محفل برگزار شد

در این نشست که سه‌شنبه ۴ مهر ماه از ساعت در سالن جلسات سازمان دارالقرآن الکریم برگزار شد، آقایان هاشمی گلپایگانی تهیه‌کننده، حشمتی و ربیعی کارگردان و دیگر دست‌اندرکاران برنامه محفل و تعدادی از اساتید و فعالان قرآنی از جمله آقایان خواجوی، خواجه‌پیری، قره‌شیخلو، یار احمدی، ابوالقاسمی، بحر العلوم، حجج اسلام: حسینی، صبوحی، لیمویی، برزگر، محبوبیان و… حاضر شدند و به بیان نقطه نظرات و دیدگاه‌های خود در مورد این برنامه پرداختند.

نشست فعالان قرآنی پیرامون برنامه تلویزیونی محفل برگزار شد

نشست فعالان قرآنی پیرامون برنامه تلویزیونی محفل برگزار شد

نشست فعالان قرآنی پیرامون برنامه تلویزیونی محفل برگزار شد

هاشمی گلپایگانی تهیه کننده محفل در این نشست ضمن تشکر از برگزار کنندگان نشست افزود: جلسه‌ای داشتیم با اهالی قرآن و مسئولین قدیمی و جدید سازمان دارالقرآن الکریم که در این نشست نکات مثبت و منفی‌ای گفته شد که انشاالله سعی می‌کنیم برای ارتقا برنامه‌ی محفل در فصل جدید به کار ببندیم و در کنار آن افزایش تجربه‌ای داده باشیم.

نشست فعالان قرآنی پیرامون برنامه تلویزیونی محفل برگزار شد

در پایان حجت الاسلام تقی زاده، رئیس سازمان دارالقرآن کریم، ضمن تشکر از مدعوین جلسه و اساتید قرآنی برای تیم سازنده برنامه محفل آرزوی موفقیت و نسبت به همکاری تنگاتنگ و نزدیک جامعه قرآنی کشور و تیم سازنده محفل ابراز امیدواری کرد.

نشست فعالان قرآنی پیرامون برنامه تلویزیونی محفل برگزار شد

نشست فعالان قرآنی پیرامون برنامه تلویزیونی محفل برگزار شد

نشست فعالان قرآنی پیرامون برنامه تلویزیونی محفل برگزار شد

کد مطلب 5896732

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