نشست فعالان قرآنی پیرامون برنامه تلویزیونی محفل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست فعالان قرآنی پیرامون برنامه تلویزیونی محفل با حضور دست‌اندرکاران برنامه، اساتید و فعالان قرآنی برگزار شد.

در این نشست که سه‌شنبه ۴ مهر ماه از ساعت در سالن جلسات سازمان دارالقرآن الکریم برگزار شد، آقایان هاشمی گلپایگانی تهیه‌کننده، حشمتی و ربیعی کارگردان و دیگر دست‌اندرکاران برنامه محفل و تعدادی از اساتید و فعالان قرآنی از جمله آقایان خواجوی، خواجه‌پیری، قره‌شیخلو، یار احمدی، ابوالقاسمی، بحر العلوم، حجج اسلام: حسینی، صبوحی، لیمویی، برزگر، محبوبیان و… حاضر شدند و به بیان نقطه نظرات و دیدگاه‌های خود در مورد این برنامه پرداختند.

هاشمی گلپایگانی تهیه کننده محفل در این نشست ضمن تشکر از برگزار کنندگان نشست افزود: جلسه‌ای داشتیم با اهالی قرآن و مسئولین قدیمی و جدید سازمان دارالقرآن الکریم که در این نشست نکات مثبت و منفی‌ای گفته شد که انشاالله سعی می‌کنیم برای ارتقا برنامه‌ی محفل در فصل جدید به کار ببندیم و در کنار آن افزایش تجربه‌ای داده باشیم.

در پایان حجت الاسلام تقی زاده، رئیس سازمان دارالقرآن کریم، ضمن تشکر از مدعوین جلسه و اساتید قرآنی برای تیم سازنده برنامه محفل آرزوی موفقیت و نسبت به همکاری تنگاتنگ و نزدیک جامعه قرآنی کشور و تیم سازنده محفل ابراز امیدواری کرد.