به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، مسئول کارگروه شیلات دفتر برنامه ملی توسعه شهرک‌های گلخانه‌ای و شیلاتی و جمعی از مدیران طرح توسعه زنجیره ارزش میگو و ماهی در قفس طی سفری دو روزه از بخش‌های مختلف این دو زنجیره در استان‌های گلستان و مازندران بازدید کردند.

این هیات ضمن بازدید از تنها مرکز تکثیر میگو در استان گلستان، جلساتی با مدیران این مرکز با هدف بررسی تجربیات تکثیر میگو در ادوار گذشته و راهکارهای توسعه صنعت تکثیر میگو در گمیشان برگزار کردند.

مدیر طرح توسعه زنجیره ارزش میگو با اشاره به ضرورت اجرای طرح تجاری‌سازی تکثیر میگو در استان، برنامه‌های حمایتی معاونت علمی، جهت تجاری‌سازی این طرح مهم در گلستان را برای فعالان بخش تکثیر شرح داد.

در ادامه ضمن بازدید از مزارع سایت گمیشان و چند مرکز فراوری آبزیان، بسته‌های فناوری مورد حمایت معاونت علمی جهت ارتقای عملکرد زنجیره ارزش میگو برای پرورش‌دهندگان استان ارائه و از آنها دعوت شد جهت افزایش بهره‌وری و توسعه پایدار پرورش میگو با حمایت‌های معاونت علمی، برنامه های خود را برای پیاده سازی و بسته‌های پیشنهادی ارائه کنند.

در پایان روز نخست سفر ضمن برگزاری جلسه‌ای با مدیران شیلات استان گلستان راهکارهای اجرای بسته‌های فناوری و رفع موانع موجود جهت ارتقاء بهره‌وری در مزارع آبزی‌پروری مطرح و پیشنهاد شد.

در روز دوم از بخش‌های مختلف فعال در حوزه پرورش ماهی در قفس شهرستان بابلسر استان مازندران بازدید به عمل آمد. این بازدید شامل تجهیزات مزرعه پرورش ماهی در قفس، مجموعه فرآوری، مزرعه حد واسط پرورش ماهی قزل آلا در خشکی و همچنین تاسیسات پشتیبانی موجود در شهرستان بابلسر جهت پشتیبانی از زنجیره پرورش ماهی در قفس این شهرستان بود.

در ادامه طی نشستی، مدیران و کارشناسان شرکت‌های فعال در زنجیره، به ارائه برنامه‌های تحقیقاتی و اجرایی در راستای ایجاد زنجیره ارزش پرورش ماهی در قفس پرداختند.

همچنین تبادل نظر و همفکری در خصوص حمایت‌های دفتر توسعه طرح‌های گلخانه‌ای و شیلاتی معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری در چارچوب طرح‌های پیشران، بسته‌های فناورانه و حمایت از ایجاد زنجیره‌های ارزش پرورش ماهی در قفس، صورت پذیرفت.

یکی از برنامه های دفتر برنامه ملی توسعه شهرک های گلخانه ای و شیلاتی، برگزاری نشست‌های تخصصی با فعالان استان‌های مختلف کشور جهت معرفی طرح‌ها و حمایت‌های معاونت علمی است. هدف از برگزاری این نشست‌ها معرفی طرح‌های پیشران و بسته‌های فناوری جهت ارتقاء بهره‌وری در صنعت میگو و پرورش ماهی در قفس است.