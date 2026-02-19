نیما حسین زاده در گفت وگو با خبرنگار مهر از توافق با معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری برای توسعه فناوری‌های نوین در صنعت آبزی‌پروری خبر داد و گفت: با تشکیل کارگروه مشترک، زمینه بهره‌گیری گسترده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان در پروژه‌های شیلاتی استان فراهم می‌شود.

وی با اشاره به برگزاری نشست تخصصی در محل معاونت علمی ریاست‌جمهوری در تهران اظهار کرد: مازندران به عنوان یکی از قطب‌های اصلی تولیدات شیلاتی کشور، نیازمند بهره‌گیری هدفمند از فناوری‌های نوین برای افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید است.

وی با بیان اینکه هوشمندسازی مزارع پرورش آبزیان و تکمیل زنجیره ارزش در اولویت برنامه‌های شیلات استان قرار دارد، افزود: در این نشست، سازوکارهای حمایت از طرح‌های فناورانه، تسهیل تجاری‌سازی محصولات دانش‌بنیان و ایجاد بستر همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های فناور مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرکل شیلات مازندران تصریح کرد: بر اساس توافق انجام‌شده، کارگروه مشترکی با مشارکت نمایندگان استانی و ملی تشکیل خواهد شد تا برنامه عملیاتی توسعه فناوری در بخش شیلات تدوین و اجرایی شود.

حسین‌زاده با تأکید بر نقش این همکاری‌ها در ارتقای تولید پایدار و تقویت امنیت غذایی کشور خاطرنشان کرد: هم‌افزایی ظرفیت‌های علمی و اجرایی می‌تواند جایگاه صنعت شیلات ایران را در سطح ملی و منطقه‌ای ارتقا دهد.