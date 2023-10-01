روسیه از مواضع رئیس جمهور ایران در سازمان ملل حمایت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، شیخ راویل عین الدین، مفتی اعظم و رئیس اداره مسلمانان روسیه، در مراسم افتتاحیه سی و هفتمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی با بیان اینکه ما مسلمانان باید امروز علیرغم تنوع در فرهنگ‌ها و مواضع، دوشادوش یکدیگر حرکت کنیم، خاطرنشان کرد: وحدت قلوب بزرگترین اساس امت اسلامی است و همه مذاهب باید در عرصه اسلام به دور یکدیگر جمع شده و با وحدت قلوب به سمت هدف مشترک حرکت کنند.



وی در ادامه تأکید کرد: وحدت قلوب به معنای تسخیر و بردگی دیگر انسان‌ها نیست، بلکه برای رهایی از بردگی انسان‌ها است.



مفتی اعظم روسیه با اشاره به اقدامات کشورش در زمینه ایجاد وحدت بین ادیان اظهار کرد: تقویت صلح و همکاری بین مذهبی و بین همه ادیان جهانی که در تمام قرون گذشته در روسیه وجود داشته است، مهمترین دستاورد این کشور محسوب می‌شود.



شیخ راویل عین الدین در ادامه تصریح کرد: عشق به خلقت انسان که در قرآن کریم ذکر شده است، گفت وگوی خلاقانه و اصیل را نه تنها در امت اسلامی بلکه در فرقه‌ها و مذاهب مختلف تعیین و به وحدت دعوت می‌کند.



وی با بیان اینکه دعوت به وحدت در پیام امام خمینی (ره) به گورباچف تجلی پیدا کرد، اظهار داشت: اندیشه‌های امام خمینی (ره) که بیش از ۳۰ سال پیش تبیین شده با دعوت به وحدت ادیان، بر حرکت به سمت عقاید مشترک صحه می‌گذارد.



عین الدین در ادامه با اشاره به تحریکات شیطانی برخی افراد تأکید کرد: همواره نیروهایی در جهان وجود داشته اند که با تحریکات شیطانی در جهت منافع سوداگرانه خود سعی در از بین بردن آموزه‌های دین اسلام داشته اند و امروز نیز تمام ارزشهای دینی را زیرپا گذاشته و به قرآن کریم اهانت و بی حرمتی می‌کنند.



وی با بیان اینکه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه نیز مانند بسیاری از رهبران جهان، هرگونه بی حرمتی به قرآن کریم را قویاً محکوم کرده است، تصریح کرد: طی دهه‌های گذشته، روسیه همواره از ارزشهای سنتی و دینی چه در همین کشور و چه در عرصه بین المللی صیانت کرده است.



مفتی اعظم روسیه در ادامه به مهمترین رویداد در تحکیم روابط بین دینی دو کشور ایران و روسیه اشاره کرد و گفت: حضور دکتر رئیسی در مسجد جامع مسکو و ایراد سخنرانی برای رهبران دینی روسیه و دیدار صمیمی با آنها، مهمترین رویداد محسوب می‌شود.



وی همچنین سخنرانی رئیس جمهوری ایران در مجمع عمومی سازمان ملل را که درباره قداست قرآن کریم، ناروایی اسلام هراسی و پاسداری از ارزشهای خانواده بود را ستود و گفت: کشور روسیه مصرانه از این مواضع حمایت می‌کند.



عین الدین در پایان خاطرنشان کرد: امروز با وجود اختلاف نظرها، پیروان ادیان جهان باید متحد شده و در اعمال نیک یکدیگر را یاری دهند و در برابر شرارت‌ها مقاومت کنند.