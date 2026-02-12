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۲۳ بهمن ۱۴۰۴، ۹:۴۹

آخرین وضعیت ترافیکی و جوی جاده‌های کشور

آخرین وضعیت ترافیکی و جوی جاده‌های کشور

جانشین پلیس راه راهور فراجا از ترافیک سنگین در آزادراه قزوین،کرج، تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محبی جانشین پلیس راه راهور فراجا، در تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: ترافیک در آزادراه قزوین،کرج،تهران حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس سنگین است.

وی افزود: تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران،بومهن، آزادراه تهران،پردیس، آزادراه تهران،شمال و آزادراه قزوین،رشت در مسیر رفت و برگشت روان گزارش شده است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا همچنین با اشاره به وضعیت جوی محورهای شمالی گفت: این محورها در حال حاضر فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

سرهنگ محبی در ادامه درباره شرایط جوی سایر محورهای کشور تصریح کرد: بارش برف و باران در برخی از محورهای استان‌های آذربایجان غربی، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، فارس و کهگیلویه و بویراحمد گزارش شده است.

وی اضافه کرد: همچنین در برخی از محورهای استان‌های بوشهر، کردستان و خراسان شمالی بارش باران جریان دارد.

وی از رانندگان خواست ضمن پرهیز از عجله و شتاب، با رعایت فاصله طولی مناسب، توجه کامل به جلو و کنترل سرعت مطمئنه به‌ویژه در محورهای دارای بارش، سفر کنند و پیش از حرکت از سالم بودن تجهیزات ایمنی خودرو از جمله برف‌پاک‌کن، چراغ‌ها و لاستیک‌ها اطمینان حاصل کنند.

کد مطلب 6747047

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    نظرات

    • NP DE ۱۲:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۳
      1 0
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      مشکل اصلی این خبر خود (هوا یا برف و باران) نیست، بلکه تمرکز شدید ترافیک در یک گلوگاه قدیمی و پرتقاضا یعنی کریدور قزوین–کرج–تهران است که سال‌هاست ظرفیتش جواب حجم سفر را نمی‌دهد.
    • NP DE ۱۲:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۳
      2 0
      پاسخ
      مشکل دقیق کجاست؟ آزادراه قزوین–کرج–تهران قدیمی است و با رشد جمعیت و گسترش کرج و شهرهای اقماری، حجم تردد خیلی بیشتر از ظرفیت اولیه‌اش شده است ترافیک بیشتر در چند مقطع تکراری مثل پایانه شهید کلانتری، پل فردیس، حصارک، مهرشهر، گرمدره خودش را نشان می‌دهد؛ یعنی نقاطی که هم ترافیک عبوری بین‌شهری داریم، هم ورودی/خروجی شهری و رمپ‌ها، و این‌ها گلوگاه درست می‌کنند.
    • NP DE ۱۲:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۳
      2 0
      پاسخ
      ساخت‌وساز و توسعه شهری اطراف محور (کرج، فردیس، حومه‌ها) بدون توسعه هم‌زمان حمل‌ونقل عمومی قوی (ریل، مترو حومه‌ای) باعث شده مردم تقریبا مجبور باشند با خودرو شخصی در همین محور رفت‌وآمد کنند، پس هر روز تقاضا بالا می‌رود.در روزهای خاص (تعطیلی‌ها، آخر هفته‌ها، مناسبت‌ها) موج سفرها روی همین محور متمرکز می‌شود و چون محور جای مانور زیادی ندارد، با کوچک‌ترین اختلال (یک تصادف، بارش، کار عمرانی) سریعا قفل می‌کند
    • NP DE ۱۲:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۳
      1 0
      پاسخ
      در بقیه محورهای شمالی (چالوس، هراز، فیروزکوه، تهران–شمال، قزوین–رشت) الان تردد روان و هوا پایدار گزارش شده، یعنی مشکل، (ساختار شبکه و تمرکز سفر)در این کریدور خاص است، نه یک بحران سراسری ترافیکی یا جوی. یک مثال ساده: مثل این است که چندین شهر بزرگ را با یک لوله قدیمی و باریک به هم وصل کرده باشید؛ هرچقدر هم راننده‌ها آرام‌تر برانند، باز هم در ساعت اوج، لوله جواب این حجم آب را نمی‌دهد.
    • NP DE ۱۲:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۳
      1 0
      پاسخ
      راه‌حل‌های کوتاه‌مدت (مسکن) این‌ها مشکل ساختاری را حل نمی‌کند، ولی اثر روزمره را کم می‌کند:مدیریت زمان سفر: توصیه به رانندگان برای پرهیز از ساعت اوج، استفاده از سامانه‌های آنلاین ترافیک، و انتخاب مسیرهای جایگزین در حد امکان. مدیریت حادثه و کارگاه: کاهش کارهای عمرانی در ساعات اوج، مدیریت سریع تصادفات و توقف‌ها تا مسیر طولانی‌مدت قفل نشود.
    • NP DE ۱۲:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۳
      26 0
      پاسخ
      محدودیت‌های مقطعی: در مواقع فوق‌العاده شلوغ، یک‌طرفه‌کردن بعضی محورها یا اعمال محدودیت برای بخشی از خودروها (مثل تجربه چالوس و تهران–شمال). کنترل رفتار رانندگان: همان نکاتی که در خبر آمده مثل رعایت فاصله طولی، سرعت مطمئنه، سالم بودن تجهیزات، برای کاهش تصادفات و لغزش در باران و برف ضروری است.
    • NP DE ۱۲:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۳
      4 0
      پاسخ
      راه‌حل‌های دائمی و ساختاری اگر منظورت از (راهکار دائمی) راه‌حلی است که اصل مشکل را هدف بگیرد، باید چند محور هم‌زمان اجرا شود:تقویت حمل‌ونقل ریلی حومه‌ای (مترو و قطار حومه‌ای): بسیاری از کارشناسان می‌گویند به‌جای دوطبقه‌کردن آزادراه تهران–کرج، باید بودجه‌ها به خطوط ریلی قزوین–کرج–تهران و خرید واگن اختصاص یابد تا هزاران خودرو از سطح آزادراه حذف شود.
    • NP DE ۱۲:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۳
      2 0
      پاسخ
      تکمیل و بهره‌برداری کامل از کنارگذرها: پروژه کنارگذر شمالی کرج (آزادراه شهید سلیمانی) دقیقا با هدف کاهش بار ترافیکی محور تهران–کرج–قزوین در حال اجرا است و با تکمیل کامل، بخشی از تردد عبوری را از داخل گره‌های شهری کرج خارج می‌کند
    • NP DE ۱۲:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۳
      2 0
      پاسخ
      مدیریت تقاضا، نه فقط ساخت جاده: تجربه جهانی نشان می‌دهد صرف عریض‌کردن یا دوطبقه‌کردن آزادراه، بدون محدودکردن ورود خودرو و بدون جایگزین حمل‌ونقل عمومی، بعد از مدتی خودش ترافیک جدید تولید می‌کند (پدیده (تقاضای القایی)). برنامه‌ریزی کاربری زمین: توسعه شهرک‌ها و مراکز اداری/تجاری باید طوری باشد که همه چیز به این یک محور وابسته نباشد؛ یعنی ایجاد کانون‌های اشتغال نزدیک محل سکونت مردم برای کاهش سفرهای روزانه طولانی
    • NP DE ۱۲:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۳
      2 0
      پاسخ
      هوشمندسازی شبکه: استفاده از سامانه‌های هوشمند مدیریت ترافیک، تابلوهای پیام‌نما، قیمت‌گذاری متغیر عوارض در ساعات اوج، و هدایت هوشمند خودروها به محورهای خلوت‌تر
    • NP DE ۱۲:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۳
      3 0
      پاسخ
      جمع‌بندی کاربردی برای شما مشکل اصلی: گلوگاه ساختاری و قدیمی قزوین–کرج–تهران است که بار تردد شهری و بین‌شهری را هم‌زمان حمل می‌کند، نه صرفا یک رویداد جوی یا حادثه مقطعی. مسکن روزمره: مدیریت زمان سفر، استفاده از نقشه‌های آنلاین، پرهیز از اوج ترافیک و دقت ویژه در بارش برف و باران.
    • NP DE ۱۲:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۳
      3 0
      پاسخ
      راه‌حل دائمی واقعی: توسعه جدی ریل و مترو حومه‌ای، کنارگذرهای کامل (مثل شهید سلیمانی)، و سیاست‌هایی که وابستگی به خودروی شخصی روی این کریدور را کم کند، وگرنه خبرهایی از این جنس هر سال تکرار می‌شود.

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