به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محبی جانشین پلیس راه راهور فراجا، در تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: ترافیک در آزادراه قزوین،کرج،تهران حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس سنگین است.
وی افزود: تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران،بومهن، آزادراه تهران،پردیس، آزادراه تهران،شمال و آزادراه قزوین،رشت در مسیر رفت و برگشت روان گزارش شده است.
جانشین پلیس راه راهور فراجا همچنین با اشاره به وضعیت جوی محورهای شمالی گفت: این محورها در حال حاضر فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.
سرهنگ محبی در ادامه درباره شرایط جوی سایر محورهای کشور تصریح کرد: بارش برف و باران در برخی از محورهای استانهای آذربایجان غربی، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، فارس و کهگیلویه و بویراحمد گزارش شده است.
وی اضافه کرد: همچنین در برخی از محورهای استانهای بوشهر، کردستان و خراسان شمالی بارش باران جریان دارد.
وی از رانندگان خواست ضمن پرهیز از عجله و شتاب، با رعایت فاصله طولی مناسب، توجه کامل به جلو و کنترل سرعت مطمئنه بهویژه در محورهای دارای بارش، سفر کنند و پیش از حرکت از سالم بودن تجهیزات ایمنی خودرو از جمله برفپاککن، چراغها و لاستیکها اطمینان حاصل کنند.
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