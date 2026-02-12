جزئیات اعزام مبلغان دینی در ماه مبارک رمضان ۱۴۴۷ اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل تبلیغ عمومی معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، با همکاری شورای هماهنگی نهادهای حوزوی طی اطلاعیه شرایط اعزام مبلغ در ماه مبارک رمضان ۱۴۴۵(ه. ق) را اعلام کرد.
متن اطلاعیه بدین شرح است:
نهادهای حوزوی بویژه دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و معاونت تبلیغ و امور فرهنگی حوزههای علمیه بهصورت مشترک، اعزام مبلغان در ایام ماه مبارک رمضان ۱۴۴۷ هـ. ق را آغاز مینمایند.
بدینوسیله از فضلا، روحانیون، اساتید و گروههای تبلیغی حوزههای علمیه جهت حضور مؤثر در عرصه تبلیغ دینی، روشنگری و جهاد تبیین و ترویج معارف اسلامی دعوت به عمل میآید.
نوع اعزام
اعزام عمومی فردی و گروهی
اعزامها با تسویه تبلیغی انجام میپذیرد.
اعزام گروهی دارای ۲۰% افزایش مبلغ پایه تسویه است.
شرایط عمومی اعزام
داشتن پرونده تبلیغی فعال در دفتر تبلیغات اسلامی یا معاونت تبلیغ حوزههای علمیه؛
دعوت نهاد فرهنگی منطقه و ثبت درخواست صدور حکم در سامانه سمتا به آدرس samta.ir یا سامانه سماوات به آدرس login.ismc.ir
مهلت ثبت درخواست و صدور حکم:
حداکثر تا تاریخ ۲۸ بهمنماه؛
تبصره:
دریافت حکم تبلیغی بهصورت همزمان از دو نهاد، به منزله انصراف از هر دو اعزام تلقی میگردد.
مبلغان فعال در شهرستان محل سکونت خود، مشمول هزینه ایاب و ذهاب و موارد مرتبط نخواهند بود.
فعالیت مبلغان فردی شعبه قم در شهرستان قم بدون تسویه و همراه با هدیه تبلیغی انجام میشود.
زمان اعزام
از ۳۰ بهمنماه لغایت ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۴ به مدت ۳۰ روز
بسته آموزشی و ضوابط تشویقی
۱- بسته آموزشی ماه مبارک رمضان
شرکت در بسته آموزشی رمضان و حداقل گذراندن یکی از دورهها از طریق سامانه آموزش مجازی بلاغ الزامی بوده و ۱۰٪ از تسویه تبلیغی منوط به شرکت در این دوره آموزشی خواهد بود.
https://el.balagh.ir
http://karbordi.ismc.ir
مهمترین سرفصلهای آموزشی این بسته شامل:
زندگی با آیهها ۳۰ جلسه ۵ جلسه انتخابی
هویت نوجوان (ویژگیهای نسل زد، آلفا و بتا ...) ۸ جلسه دکتر عابدینی
هفتاد نکته مدیریت مسجد طراز ۱۳ جلسه حجت الاسلام دسمی
بایستههای شرایط جنگی در قرآن کریم ۱۶ جلسه حجت الاسلام دکتر شجریان
کولهپشتی آشنایی با ابزارهای تقویت کننده زیست مجازی ۱۶ جلسه حجت الاسلام شیری
آشنایی با توزیعگری و بازاریابی محتوای دینی در فضای مجازی ۱۶ جلسه جناب واثق
آشنایی با اصول و تکنیکهای تدوین با موبایل ۱۶ جلسه جناب اصلانی
بسته آموزشی دهه فجر و ماه مبارک رمضان ۱۵ جلسه حجج اسلام اساتید:
روستا آزاد، رنجبر، مریجی، قنبریان، ابوطالبی، صالح پرور
۲- فعالیت تبلیغی در مدارس و اصناف (مشوق میدانی)
مبلغان محترمی که در مدارس یا اصناف فعالیت تبلیغی داشته باشند، در صورت ارسال گزارش تصویری گویا و مستند، مشمول:
۱۰٪ افزایش هدیه تبلیغی خواهند شد.
۳- طلاب معلم
طلاب محترم معلم متوسطه دوم در صورت انجام پیوسته فعالیت تبیینی در مدرسه خود با اطلاع رسانی و هماهنگی که با ایشان صورت خواهد گرفت، امکان دریافت حکم تبلیغی با هدیه را دارند.
در صورت نداشتن پرونده تبلیغی، لازم است نسبت به تشکیل پرونده تبلیغی اقدام نمایند.
آموزشهای تکمیلی و نشستهای ویژه رمضان
سلسله نشستهای طلیعه رمضان ۱۴۴۷ هـ. ق ویژه مبلغان اعزامی، از تاریخ ۱۸ الی ۲۱ بهمنماه، در سالن همایشهای غدیر با موضوعات کاربردی ذیل برگزار شد که در صفحه بلاغ به نشانی https://www.balagh.ir/content/۲۳۱۲۵ میتوانید به محتوای آن دسترسی داشته باشید:
زندگی با آیهها حجت الاسلام و المسلمین قمی، قرآن و حل چالشهای زندگی امروز آیتالله محمدرضا عابدینی، هویت نوجوان دکتر اباذر جعفری، رهیافتهای همگرا در موضوع عفاف و حجاب حجتالاسلام محمدرضا فلاح شیروانی، مهارتهای زندگی در نهجالبلاغه آیتالله سیدجمالالدین دینپرور تحلیل مسائل روز حجتالاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری، منطقهای جهاد تبیین در شرایط کنونی حجتالاسلام محمدحسین راجی، فناوری گفتگو با نسل جدید و خلق سوژههای رسانهای حجتالاسلام محمدهادی صالحپرور
رهتوشه و محتوای تبلیغی
رهتوشه علمی و کاربردی ویژه رمضان در قالب ۳ نشریه تخصصی (رمضان، خانواده، تبلیغ و تقریب) و کانال محتوای تبلیغی حوزه علمیه در اختیار مبلغان قرار میگیرد:
https://rahtoosheh.dte.ir
https://eitaa.com/hejrat_ir
علاوه بر رهتوشه، استفاده از محتوای ملی زندگی با آیه ها توصیه میگردد:
https://zendegibaayeha.ir
محورها و روشهای پیشنهادی تبلیغ
۱. قرآن کریم و زیست مؤمنانه؛
۲. جهاد تبیین، بهویژه تبیین منطق مقاومت انقلاب اسلامی و شرایط امروز کشور؛
۳. جایگاه دعا و معنویت در سلامت خانواده و جامعه؛
۴. مباحث جمعیت و مؤلفههای اقتدار جمهوری اسلامی؛
۵. گسترش امید و نشاط اجتماعی؛
۶. هوش مصنوعی و تأثیر آن بر زیست مجازی و حقیقی؛
۷. مهدویت و تمدن نوین اسلامی
آموزش نحوه درخواست حکم و ارسال گزارش تبلیغی
مبلغان محترم جهت آموزش فرآیندها به کانال زیر در پیامرسان ایتا مراجعه نمایند:
https://eitaa.com/ezamtabligh
ادارات کل تبلیغ عمومی
معاونت تبلیغ حوزههای علمیه و دفتر تبلیغات اسلامی
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