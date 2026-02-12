به گزارش خبرگزاری مهر، مأموران عملیات ویژه پلیس آگاهی در راستای مأموریت‌های مستمر خود برای مقابله با مجرمان خطرناک، حین رصد اطلاعاتی در شهرستان معمولان، فردی را که به صورت انفرادی اقدام به سرقت‌های مسلحانه از محموله‌ها در جاده‌های استان می‌کرد، شناسایی و تحت نظر قرار دادند.

پس از اطمینان از حضور متهم در محل و آغاز عملیات محاصره، این فرد که دارای سوابق متعدد از جمله سرقت مسلحانه جاده‌ای، حمل سلاح غیرمجاز و ایراد ضرب و جرح بود، به جای تسلیم، با استفاده از یک قبضه سلاح جنگی کلاشینکف به سمت مأموران تیراندازی کرد که در پی آن یکی از مأموران مجروح شد.

مأموران با حفظ خونسردی و در چارچوب قانون، به تیراندازی پاسخ دادند که در نتیجه آن، متهم مسلح به هلاکت رسید. از وی یک قبضه سلاح جنگی به همراه دو خشاب و تعدادی فشنگ کشف و ضبط شد.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان در پایان تأکید کرد: حافظان امنیت با قاطعیت با هرگونه شرارت و اقدام مسلحانه برخورد کرده و در مسیر تأمین امنیت و آرامش شهروندان از هیچ تلاشی فروگذار نخواهند کرد.