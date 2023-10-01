دومین سفر وزرای اسرائیلی به عربستان طی یک هفته اخیر

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از وبگاه عرب ۴۸، «شلومو کرعی» وزیر ارتباطات رژیم صهیونیستی امروز یکشنبه در صدر هیاتی از مقامات این رژیم، تل آویو را به مقصد ریاض ترک کرد.

بنابراین گزارش، در این سفر که با هدف مشارکت هیات صهیونیستی در کنفرانس جهانی پست انجام شده، علاوه بر این وزیر صهیونیست، «داوید بیتان» عضو کنست رژیم صهیونیستی نیز حضور دارد.

این در حالی است که سه شنبه هفته گذشته نیز «حاییم کاتس» وزیر گردشگری رژیم صهیونیستی برای مشارکت در یک کنفرانس بین المللی به ریاض سفر کرده بود.

وی در گفتگویی ضمن تمجید از مقامات سعودی به دلیل استقبال گرم از هیات صهیونیستی، قدم زدن در خیابان‌های ریاض را مشابه قدم زدن در خیابان‌های تل‌آویو دانسته بود.

این در حالی است که اخیراً سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا عنوان کرد که چارچوب اصلی توافق عادی سازی روابط میان عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی نهایی شده است وی در این باره گفت: رایزنی‌ها با هدف رسیدن به توافق عادی سازی روابط میان عربستان و اسرائیل (رژیم صهیونیستی) به جلو گام برمی‌دارد.

رویترز نیز به تازگی در گزارشی به نقل از برخی منابع آگاه منطقه‌ای، عنوان کرد: عربستان سعودی در هر صورت، روند تحقق توافق عادی سازی روابط با اسرائیل را متوقف نخواهد کرد، حتی اگر طرف اسرائیلی حاضر به امتیاز دادن به فلسطینیان نباشد!

این در حالی است که طی ماه‌های اخیر رسانه‌های سعودی و صهیونیستی، گزارش‌های متعددی با محتوای نزدیک شدن به توافق عادی سازی میان دو طرف منتشر کرده اند.