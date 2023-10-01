اعتراضات، تعطیلات نتانیاهو را بر هم زد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، در نتیجه اعتراضات شهرک‌نشینان صهیونیست بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی مجبور شد برنامه تعطیلات خود را به تأخیر بیاندازد.

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی عصر امروز یکشنبه گزارش داد که نتانیاهو قصد داشته تعطیلات خود را به همراه همسرش سارا در منطقه اشغالی «موشاف نیفی اطیف» سپری کند، اما به دلیل برگزاری تظاهرات اعتراضی علیه وی در این منطقه تصمیم گرفته برنامه تعطیلات خود را به تأخیر بیاندازد.

بر اساس گزارش این شبکه صهیونیستی تصمیم نتانیاهو برای به تأخیر انداختن برنامه گذراندن تعطیلات خود در منطقه موشاف واقع در شمال جولان اشغالی در حالی انجام شد که پلیس رژیم صهیونیستی در حال انتقال خودروهای آب‌پاش و دیگر ابزارهای مقابله با تظاهرات به منطقه موشاف است.

اعتراضات علیه نتانیاهو در منطقه موشاف در حالی انجام می‌شود که شهرک‌نشینان صهیونیست این هفته نیز اعتراضات خود به اصلاحات قضائی را ادامه داده و شب گذشته تظاهراتی اعتراضی را در اراضی اشغالی برگزار کردند.

بر این اساس، شهرک‌نشینان صهیونیست برای سی‌ونهمین هفته پیاپی در اعتراض به طرح اصلاحات قضائی نتانیاهو به خیابان‌ها ریختند و تظاهرات اعتراضی هفتگی خود را نقاط مختلف اراضی اشغالی برگزار کردند.

این تظاهرات اعتراضی همزمان با روز نخست عید عبری موسوم به «سایه‌بان‌ها» (عید العرش) انجام شد. این در حالی است که با توجه به هشدارهای اعلامی، نگرانی‌های زیادی از سوی سرویس‌های امنیتی رژیم صهیونیستی نسبت به احتمال وقوع عملیات‌های ضدصهیونیستی از سوی فلسطینیان در این ایام وجود دارد.