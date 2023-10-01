به گزارش خبرگزاری مهر، مهری حجت دوست گفت: تبعات عدم تشکیل کمیسیون تعیین حدود صلاحیت‌های پزشکی حرفه‌ای در درجه اول متوجه سلامت جامعه است و سردرگمی پزشکان و انجمن‌های علمی، سازمان‌های بیمه گر و مردم را در پی دارد.

وی، تصمیم گیری درباره اینکه جراحان عمومی تا چه حد می‌توانند به جراحی‌های زیبایی ورود کنند یا حدود اختیارات پزشکان عمومی در ارائه خدمات زیبایی چقدر است، منوط به تشکیل کمیسیون تعیین صلاحیت‌های حرفه‌ای دانست.

حجت دوست با تاکید بر افزایش سطح سواد سلامت جامعه، گفت: مردم باید بدانند برای گرفتن کدام خدمت به چه کسی مراجعه کنند. چگونه و بر چه مبنایی می‌توان در مورد خدمات مجاز رشته‌های مختلف تخصصی آگاه سازی کرد، آن هم در شرایطی که کوریکولوم های آموزشی در سال‌های گذشته تدوین شده اند و تکنولوژی‌های جدید اضافه شده اند بنابراین نیاز است هر ماه شورای معین و کمیسیون تعیین حدود صلاحیت‌های پزشکی تشکیل شود و خدمات مجاز هر رشته تعیین شوند تا بتوان به مردم آگاهی‌های لازم داده شود.

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه پزشکان بارها از سازمان نظام پزشکی درخواست کرده اند حدود صلاحیت شأن تبیین شود، خاطر نشان کرد: ما باید به پزشکان چه پاسخی بدهیم درحالیکه تشکیل جلسه کمیسیون تعیین صلاحیت‌های پزشکی را از سازمان نظام پزشکی سلب اختیار کرده اند، سردرگمی مردم و انجمن‌های علمی پزشکی تنها نتیجه چنین عملکرد غیر قانونی بوده است از طرف دیگر این گونه تصمیم گیری ها، راه را برای متخلفانی باز کرده است که عضو سازمان نظام پزشکی نیستند.

حجت دوست با اشاره به اینکه جامعه پزشکی تمایل دارد برای اخذ مجوز تبلیغات روال قانونی را طی کند، اظهار داشت: در مجوز تبلیغات باید خدمات مجاز هر رشته تعریف شود تا مردم با آگاهی و اعتماد این خدمات را دریافت کنند و این موضوع منوط به تشکیل جلسه کمیسیون تعیین صلاحیت‌های حرفه‌ای است. عدم پاسخگویی مناسب به این نیاز جامعه و اعضای سازمان قطعاً به نفع سلامت جامعه نیست. لذا کمیسیون تعیین صلاحیت‌های پزشکی حرفه‌ای باید در سریع‌ترین زمان مجدداً احیا شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا مراجع ذی صلاح ابزار قانونی لازم برای سلب اختیار سازمان نظام پزشکی از تشکیل کمیسیون تعیین حدود صلاحیت حرف پزشکی را دارند، اظهار داشت: یکی از اهداف تشکیل سازمان نظام پزشکی، طبق قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی که مصوب ۲۵ فروردین ۱۳۸۳ است، حفظ و حمایت از حقوق صنفی شاغلان در حرف پزشکی و تنظیم روابط شاغلین حرف پزشکی می‌باشد. همچنین از دیگر وظایف و اختیارات سازمان نظام پزشکی این است که تمام مسئولیت‌ها، وظایف و اختیاراتی که طبق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی به سازمان محول شده است را اجرا کند.

به گفته حجت دوست، ماده واحده ای تحت عنوان "قانون تعیین صلاحیت حرفه‌ای شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته به آن" در مهر ماه سال ۷۶ در مجلس تصویب شده و در آبان ماه ۷۶ به تائید شورای نگهبان رسیده است. در حالی که از زمان تصویب این قانون هیچ اقدامی در این راستا صورت نگرفته بود، در دی ماه ۱۳۹۷ وزیر بهداشت وقت طی مکاتبه‌ای به سازمان نظام پزشکی اعلام کرد بر مبنای این ماده واحده، سازمان نظام پزشکی نسبت به تهیه و تدوین آئین نامه مربوطه اقدام کند. طبق این ماده واحده، وظایف و صلاحیت شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته به آن بر اساس قانون تشکیل وزارت بهداشت و قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی و سایر قوانین مربوطه، مطابق با آئین نامه‌هایی خواهد بود که توسط سازمان نظام پزشکی تهیه و به تصویب وزیر بهداشت رسیده باشد. بنابراین این شیوه نامه در سازمان نظام پزشکی با حضور تمامی ذی نفعان تدوین و در اردیبهشت ماه سال ۹۸ ابلاغ گردید.

وی با اشاره به بندهای شیوه نامه اجرایی گفت: هدف از اجرای این ماده واحده مصوب مجلس شامل موارد زیر است:

۱. تشکیل مرجع قانونی و نهایی جهت تعیین وظایف و صلاحیت شاغلان حرف پزشکی و وابسته به آن.

۲. رسیدگی به اختلافات بین رشته‌ای گروه‌های پزشکی در همپوشانی خدمات یا ارائه خدمات یکسان جهت کاهش تعارض منافع در رشته‌های مختلف.

۳. پاسخ به استعلامات دستگاه‌ها به عنوان مرجع قانونی

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی با اشاره به گستردگی و هم پوشانی خدمات در برخی رشته‌های تخصصی، فوق تخصصی و رشته‌های پی اچ دی عنوان کرد: اینکه کدام گروه تخصصی تا چه حد مجاز است خدمات حوزه پزشکی را ارائه دهد باید در کمیسیون تعیین حدود صلاحیت‌های پزشکی مشخص شود. با توجه به افزایش رشته‌های مختلف حرف پزشکی وجود تعارض منافع انکار ناپذیر است. برای قانونمند شدن حدود وظایف رشته‌های مختلف پزشکی شیوه نامه اجرایی تدوین شده است به طوری که با تشکیل ماهانه کمیسیون تعیین حدود صلاحیت‌های پزشکی به تعارضات منافع رسیدگی شود و مشخص شود، چه کسی تا چه حدودی می‌تواند خدمات را ارائه دهد.

وی با بیان اینکه آئین نامه شورای معین مصوب تیر ماه ۹۹ است، در ادامه افزود: به دلیل اینکه اعضای کمیسیون از گروه‌های مختلف متولیان حوزه سلامت تشکیل شده است لذا شورای معین زیر مجموعه کمیسیون تعیین صلاحیت حرفه‌ای تشکیل شد تا بررسی‌های کارشناسی در این شورا انجام شود. رئیس شورای معین و نیز دبیر کمیسیون صلاحیت حرفه‌ای معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی است. مصوبات اولیه منتج از بررسی‌های کارشناسی در شورای معین، در صحن کمیسیون تصمیم گیری نهایی و ابلاغ می‌شود.

حجت دوست گفت: شورای معین بر مبنای دانش، مهارت و توانایی انجام کار افراد، حدود صلاحیت‌ها را مشخص می‌کند. با توجه به اینکه به روز رسانی کوریکولوم های آموزشی معمولاً سال‌ها طول می‌کشد و از طرفی پیشرفت دانش و تکنولوژی پزشکی بسیار سریع اتفاق می‌افتد، پزشکان باید دوره‌های مهارتی جدید را متناسب با تکنولوژی‌های روز دنیا آموزش ببینند. در شورای معین، شرایط و نیازهای واقعی و غیرواقعی جامعه سنجیده می‌شود. همچنین با بررسی کوریکولوم های آموزشی، مباحثی که پزشکان آموزش دیده اند ارزیابی می‌شود. در نهایت بر مبنای استانداردهای خدمت و راهنماهای بالینی مصوب وزارت بهداشت و استفاده از تجارب ملی و بین المللی و نیز با بهره مندی از نظرات خبرگان تصمیم سازی مقتضی برای صحن کمیسیون ملی تعیین صلاحیت انجام می‌گیرد.

وی در پایان بیان کرد: متأسفانه با وجود قانون مصوب مجلس و ساختار اجرایی مناسب این کمیسیون و علی رغم تشکیل اولین جلسه در اواخر سال ۱۳۹۹ با وجود پیگیری‌های متعدد سازمان نظام پزشکی و افزایش شکایات و مطالبات به حق انجمن‌های علمی مبنی بر تعیین و تکلیف حدود وظایف پزشکان، نزدیک به دو سال است کمیسیون تعیین صلاحیت حرفه‌ای تعطیل شده است. قطعاً تمکین به قانون مصوب مجلس و تشکیل کمیسیون تعیین صلاحیت حرفه‌ای به نفع عموم مردم بوده و موجب ارتقا سلامت جامعه خواهد شد.